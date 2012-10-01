Beşiktaş - Anadolu Efes arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının son çeyreğinde siyah-beyazlı takım kısa bir süre 4 yabancı ile sahada kaldı. Efes cephesi bunu fark edip de itiraz edemedi. Eğer lacivert-beyazlı teknik ekip bu duruma itiraz etseydi Beşiktaş maçı hükmen kaybedecekti..

Beko Basketbol Ligi’nin son şampiyonu Beşiktaş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan 28. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında play-off finalisti Anadolu Efes'i 77-75'lik skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı...

Maçın son çeyreğinde büyük bir hata gözden kaçtı. Kurallara göre bir takım en fazla 3 yabancı ile sahaya çıkabiliyor. Ancak maçın sonuna 6-7 dakika kala Beşiktaş sahaya 4 yabancı ile çıktı.

Anadolu Efes yönetimi bu hatayı fark edip masaya itirazda bulunmadı. Maç sonunda kupayı Beşiktaş kazandı. Eğer lacivert beyazlı yönetim bu hatayı görüp masaya şikayette bulunsaydı siyah-beyazlılar maçı hükmen kaybedecekti.

ERMAN KUNTER: Masa ile saha hakemleri arasında bir anlaşmazlık oldu. Atmosfer de gergindi. Kenarda Barış Hersek bekliyordu. 6 kişiydik sahada hatta. İsteyerek 4 yabancı olduğunu düşünmeyin. Zaten kasti faul oldu ve oyun durdu.

OKTAY MAHMUTİ: Bu kural sadece bizde var zaten. Öyle bir şey görmedim.