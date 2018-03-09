4 uyuşturucu kaçakçısına 22'şer yıl hapis cezası

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 86 kilo 126 gram eroinle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanık, 22\'şer yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

​Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Aralık 2016\'da Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 2 araçta arama yaptı. Aramada 86 kilo 126 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan E.Ç., M.Ç., E.K. ve M.K. ise tutuklandı. \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından haklarında dava açılan 4 sanık, Van 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklar ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklara 22\'şer yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi.