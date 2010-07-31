-4 ÜLKENİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYON DOLAR ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Serbest ticaret ve serbest vize bölgesi oluşturma çalışmaları yapan Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin ekonomik büyüklüğü 1 trilyon doları geçiyor. Uluslararası Para Fonunun (IMF) Nisan 2010 ''Dünya Ekonomik Görünümü'' raporundaki satın alma gücüne (SGP) göre, Türkiye'nin 2010 yılında GSYH'sinin 932 milyar 199 milyon dolar, Suriye'nin 105 milyar 238 milyon dolar, Lübnan'ın 58 milyar 567 milyon dolar, Ürdün'ün 35 milyar 279 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Böylece dört ülkenin SGP'ye göre GSYH'si bu yıl 1 trilyon 131 milyar 283 milyon dolara ulaşacak. Türkiye'nin bu GSYH'deki payı ise yüzde 82'yi buluyor. Rapora göre, Türkiye bu yıl dünyanın 16'ıncı büyük ekonomisi, Suriye 66'ıncı, Lübnan 84'üncü ve Ürdün 98'inci ekonomisi olacak. SGP'ye göre, Türkiye'nin bu yıl kişi başına düşen milli geliri (KBMG) 13 bin 51 dolar, Suriye'nin 5 bin 43 dolar, Lübnan'ın 14 bin 988 dolar ve Ürdün'ün 5 bin 758 dolar olacağı öngörülüyor. Cari fiyatlarla ise bu yıl Türkiye'nin GSYH'sinin 710 milyar 737 milyon dolar, Suriye'nin 60 milyar 47 milyon dolar, Lübnan'ın 37 milyar 40 milyon dolar ve Ürdün'ün 24 milyar 884 milyon dolar olması bekleniyor. Yine cari fiyatlarla Türkiye'de KBMG bu yıl 9 bin 950 dolar, Suriye'de 2 bin 877 dolar, Lübnan'da 9 bin 479 dolar ve Ürdün'de 4 bin 62 dolar olacak. -NÜFUS, İSTİHDAM, İŞSİZLİK ORANI VE ENFLASYON- TÜİK verilerine göre, nüfusu 71 milyonu bulan Türkiye'de istihdam 21,7 milyonu bulurken, işsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12 oldu. IMF'ye göre, enflasyon oranı bu yıl Türkiye'de yüzde 9,7 olacak. Bu yıl nüfusu 21 milyonu bulması beklenen Suriye'de istihdam 5 milyon 772 milyonu buluyor. Nüfusunun bu yıl 3 milyon 908 bin olması beklenen Lübnan'da, istihdam 1 milyon 481 milyon olurken, işsizlik oranı 2009 yılında yüzde 9,2 oldu. Lübnan'da 2009 yılında GSYH'nin yüzde 76,2'sini hizmetler, yüzde 18,7'sini sanayi ve yüzde 5,1'ini ise tarım sektörü oluşturdu. Enflasyonun ise bu yıl yüzde 5 olması bekleniyor. IMF, Ürdün'ün nüfusunun bu yıl 6 milyon 126 bin olacağını öngörüyor. Geçen yıl tahminlerine göre GSYH'sinin yüzde 66,5'ini hizmetler, yüzde 29'unu sanayi ve yüzde 3,7'sini tarım sektörünün oluşturduğu ülkede, istihdam geçen yıl 1 milyon 667 bin oldu. -BÜYÜME ORANI, CARİ AÇIK VE TOPLAM DIŞ BORÇ- IMF'ye göre, Türkiye ekonomisi 2010 yılında yüzde 5,2 ve 2011 yılında yüzde 3,4 oranında büyüyecek. Bu yıl ve gelecek yıl olmak üzere Suriye yüzde 5 ve yüzde 5,5, Lübnan yüzde 6 ve yüzde 4,5, Ürdün ise yüzde 4,1 ve yüzde 4,5 büyüme kaydedecek. Veriler, Türkiye'nin bu yıl cari açığının 28 milyar 348 milyon doları, Suriye'nin 2 milyar 390 milyon doları, Lübnan'ın 4 milyar 737 milyon doları ve Ürdün'ün 2 milyar 217 milyon doları bulacağını gösteriyor. Dünya Bankası'na göre Türkiye'nin geçen yıl son çeyrekte toplam dış borcu 271 milyar 140 milyon dolar iken, Ürdün'ün 14 milyar 282 milyon dolardı. Geçen yıl sonu itibariyle Suriye'nin dış borcu 7 milyar 621 milyon dolar ve Lübnan'ın ise 21 milyar doları aşıyor. -TİCARET TÜRKİYE LEHİNE- TÜİK verilerine göre, Suriye, Lübnan ve Ürdün ile Türkiye arasındaki ticaret Türkiye lehine görünüyor. Türkiye ve Suriye arasındaki dış ticaret hacmi 2009 yılında 1 milyar 752 milyon 292 bin dolar oldu. Türkiye, 2009 yılında Suriye'ye 1 milyar 424 milyon 611 bin dolar ihracat yaparken, bu ülkeden 327 milyon 681 bin dolar ithalat yaptı. Türkiye'nin aynı yıl Lübnan ile arasındaki ticaret hacmi 795 milyon 254 bin oldu. Türkiye Lübnan'a 686 milyon 454 bin dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 108 milyon 800 bin dolarlık ithalat yaptı. Türkiye ve Ürdün arasındaki ticaret geçen yıl 476 milyon 282 bin dolardı. Türkiye, Ürdün'e 455 milyon 928 bin dolar tutarında ihracat yaparken, bu ülkeden ithalatı 20 milyon 354 bin dolar oldu.