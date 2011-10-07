-4 Türk üniversitesi en iyiler listesinde LONDRA (A.A) - 07.10.2011 - Türkiye'den 4 üniversite, İngiltere'de "Times Higher Education" dergisinin yayımladığı, dünyanın en iyi 400 üniversitesi listesinde yer aldı. Haftalık yayımlanan derginin listesinde başı, Amerikan üniversiteleri çekti. İlk sırada California Institute Technology Üniversitesi yer alırken onu sırasıyla, Harvard, Stanford, Oxford (İngiltere) ve Princeton Üniversiteleri takip etti. Türkiye'den 4 üniversite de listede bulundu. Bilkent Üniversitesi 204'üncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 285'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 289'uncu ve Boğaziçi Üniversitesi 307'inci sırada yer aldı. Üniversitelerin eğitim kalitesi, araştırma imkan ve yatırımları, yenilikleri, öğretim üyeleri, akademik kadronun yaptığı çalışmaların uluslararası çalışmalarda ne kadar kullanıldığı gibi kriterler dikkate alınarak sıralama hazırlanıyor. Geçen yıl derginin yayımladığı "dünyanın ilk 200 üniversitesi" listesinde ise iki Türk üniversitesi yer almıştı. Bilkent Üniversitesi 112'inci sırada, ODTÜ ise 183'üncü sırada listede bulunmuştu.