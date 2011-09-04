-4 Türk mühendis serbest GAZNİ (A.A) - 04.09.2011 - Afganistan'da bir inşaat şirketinde çalışan ve sekiz ay önce 26 Aralık'ta Taliban tarafından kaçırılan 4 Türk mühendisin dün akşam serbest bırakıldığı ve bugün Kızılhaç'a teslim edildiği bildirildi. Gazni yakınlarındaki AFP muhabirine göre, Hacı Zahir adlı bir aşiret lideri, mühendisleri Gazni kenti yakınlarında Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyetine teslim etti. Kaçırılanlardan İmam adlı kişi, "işkence görmediklerini" söyledi. Aşiret lideri Hacı Zahir de "fidye ödenmediğini" belirtti. Zabihullah Mücahid adlı Taliban sözcüsü, "dört Türkü dün akşam Paktika vilayetinde serbest bıraktıklarını, Türklerin, Ramazan Bayramı ve Müslüman olmaları dolayısıyla serbest bırakıldığını" belirterek, bu kişilerin asker olmadığını ve çalıştıkları şirketin Türk ordusuyla ilişkisi bulunmadığını söyledi.