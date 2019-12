-4 TÜRK ATLET, AVRUPA TAKIMI'NA SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Türk atletler Nevin Yanıt, Alemitu Bekele, Elvan Abeylegesse ve Aslı Çakır, Avrupa Şampiyonası'ndaki performansları nedeniyle Avrupa Takımı'na seçildi. Atletler, 4-5 Eylül tarihlerinde, Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenecek Kıtalararası Kupa'da Avrupa Takımı formasını giyecek. Organizasyon Önceki yıllarda ''Dünya Kupası'' adıyla düzenlenmiş ve Türkiye'den sadece 2002 yılında Süreyya Ayhan katılmıştı. Split'teki kupada, Nevin Yanıt 100 metre engellide, Alemitu Bekele 3000 metrede, Elvan Abeylegesse 5000 metrede ve Aslı Çakır da 1500 metrede Avrupa'yı temsil edecek. Türk atletlerin de yer alacağı Avrupa Takımı, Kıtalararası Kupa'da, Afrika, Amerika (Kuzey ve Güney Amerika ile Karayipler) ve Asya-Okyanusya Karması'na karşı mücadele verecek. Yarışmalarda her branşta, her takımdan ikişer atlet yarışacak. -YARIŞLARIN STATÜSÜ- Dört yılda bir düzenlenen Kıtalararası Kupa'da atletler, branşlarındaki sıralamalarına göre takımlarına puan kazandırıyor. Şampiyon takım, bayan ve erkeklerin toplam puanına göre belirleniyor. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), branşını kazanan her atlete 30.000 dolar olmak üzere, tüm yarışmacılara nakit ödül dağıtıyor.