4 torunuyla birlikte soba gazından öldü

T24- Ümraniye'de bir kadın ile 4 torunu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yeni Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi Katip Çelebi Sokak 42 numaradaki 2 katlı binanın giriş katında oturan Kepkin ailesinin yakınları, sabah saatlerinde evdekilerden cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi.
Vahide Kepkin (54) ile torunları Sevda Kepkin (15), Nihat Kepkin (8), Abdullah Kepkin (10) ve Mahsun Kepkin'in (8) aynı odada hareketsiz yattıklarını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Vahide Kepkin ile oğlunun 3, kızının da bir çocuğunun, ısınmak amacıyla kullanılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklenerek öldükleri anlaşıldı. Vahide Kepkin ile 4 torununun cesetleri, yapılan incelemelerin ardından Sancaktepe Özel İstanbul Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada, Sevda, Nihat ve Abdullah'ın annesi Meysel ve babası Nezir Kepkin ile Mahsun Kepkin'in annesi Çiçek Kepkin ve babası Cem Gerçek'in bir düğüne katılmak üzere Siirt'e gittikleri öğrenildi.