4 TL’ye Semih Kaplanoğlu filmleri

T24 - “Yusuf Üçlemesi” nin son filmi “Bal” ile 60. Uluslar arası Berlin Film Festivali’nde “Altın Ayı” ödülüne layık görülen yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun filmleri, Tarık Zafer Tunaya Merkez’inde gösterilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen gösterimler kapsamında 3-7 Mart tarihleri arasında “Meleğin Düşüşü”, 9-21 Mart tarihleri arasında “Yumurta”, 23-28 Mart tarihleri arasında “Süt” ve 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında “Herkes Kendi Evinde” adlı filmler izlenebilecek.



Filmleri izleyecekler tam bilet için 4 TL ve indirimli bilet için ise 2TL ödeyecek.