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Yaşam

4 TL'ye otobüs bileti

Kâmil Koç'un, mart ayı boyunca tüm güzergâhlarda 4 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satışı yapma kararı aldığı bildirildi.

28 Şubat 2009 02:00

Kamil Koç’un, mart ayı boyunca 4 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satışı yapma kararı aldığı bildirildi.

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş’den yapılan açıklamada, 1-31 Mart 2009 tarihleri arasında uygulanacak kampanya kapsamında tüm otobüs ve güzergahlarda 4 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satışı gerçekleştirileceği belirtildi.

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürü Kemal Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak hayata geçirdiğimiz 4 TL’lik otobüs bileti fiyatı ile kriz ile boğuşan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek vermek istiyoruz. 2008 yılını yolcularımızın büyük desteğiyle yine rekor bir büyümeyle kapattık. Bu yıl da 4 TL’lik otobüs bileti uygulaması ile yolcularımıza firmamıza verdikleri büyük destekten dolayı teşekkür etmek istiyoruz."


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