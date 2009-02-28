4 TL'ye otobüs bileti

Kamil Koç’un, mart ayı boyunca 4 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satışı yapma kararı aldığı bildirildi.



Kamil Koç Otobüsleri A.Ş’den yapılan açıklamada, 1-31 Mart 2009 tarihleri arasında uygulanacak kampanya kapsamında tüm otobüs ve güzergahlarda 4 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satışı gerçekleştirileceği belirtildi.



Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürü Kemal Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak hayata geçirdiğimiz 4 TL’lik otobüs bileti fiyatı ile kriz ile boğuşan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek vermek istiyoruz. 2008 yılını yolcularımızın büyük desteğiyle yine rekor bir büyümeyle kapattık. Bu yıl da 4 TL’lik otobüs bileti uygulaması ile yolcularımıza firmamıza verdikleri büyük destekten dolayı teşekkür etmek istiyoruz."





