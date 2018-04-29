4 soruda 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu başlarken, tribünlerdeki şiddet olaylarından kulüplerin mali yapılarına birçok sorun gündemde.

Lig'in 60. sezonu, Ocak ayında hayatını kaybeden eski Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın adıyla oynanacak.

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, 20 Mayıs 2018'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Sezon öncesi Süper Lig'in Avrupa ligleri arasındaki yerini, tribünlerdeki şiddet olaylarını, ilk kez uygulanacak Video Hakem Uygulaması'nı ve kulüplerin mali yapıları ile ilgili olarak spor yazarları Bağış Erten ve Banu Yelkovan'la konuştuk.

Bağış Erten ve Banu Yelkovan'a göre şampiyonluk yarışının bu sezon da favorisi, Beşiktaş. İki spor yazarı da, son iki yılın şampiyonunu en çok zorlayacak takımın, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre daha planlı yönetildiğini vurguladıkları Medipol Başakşehir olduğu görüşünde.

Son istatistiklere göre Spor Toto Süper Ligi'nde mücadele eden 18 kulübün yıllık toplam yayın gelirleri 298 milyon euro. Türkiye futbolda bu kategoride Avrupa'da 6. sırada.

Ancak iş stadyumların doluluk oranlarına geldiğinde, bambaşka bir tablo söz konusu. Süper Lig'de maç başına seyirci ortalaması yaklaşık 10 bin. Türkiye'nin futbolda bu kategoride Avrupa'daki yeri ise 19.luk.

Spor yazarı Bağış Erten, Süper Lig'in Avrupa ligleri arasındaki yerini değerlendirilirken hangi istatistiklere bakıldığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Erten, "Süper Lig Avrupa'nın en büyük 6. ligi olarak gösteriliyor ama bu yayın gelirleri baz alınarak söyleniyor" diyor ve ekliyor:

"Stadyum doluluk oranları, sportif başarı, finansal fair-play ve milli takımı besleme açısından Süper Lig, Avrupa'nın ilk 15 ligine giremez."

Görüşlerini aldığımız bir diğer spor yazarı Banu Yelkovan ise Bağış Erten'in aksine Süper Lig'in Avrupa'da bulunduğu konumu daha iyi bir yerde görüyor.

"Harcanan paralar ve ligde oynayan kariyerli isimlerle birlikte Süper Lig'in Avrupa'nın en önemli 6. ligi olduğu kesin" diyen Yelkovan bununla birlikte, harcanan paraların sportif başarı olarak karşılığının alınamadığını kabul ediyor.

Yeni sezon öncesi Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde seyirciler iki defa sahaya inmiş ve sahaya bıçak da dahil olmak üzere birçok yabancı madde atılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olayların ardından Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a da 1 maç ceza verdi.

Samsun'daki maçta yaşananlarla ilgili görüşlerini aldığımız Bağış Erten, "Türkiye'de adalet ne kadarsa futbolda da adalet o kadar. İnsanlar isyana teşvik ediliyor. Sahaya o bıçağı atanları serbest bırakmak, tribünlere sokulan pankartlarda çifte standart uygulamak, daha ilk maçtan ortamın gerilmesine sebep oldu" diyor.

Bağış Erten'e göre Türkiye'de futbol eğer bu şekilde yönetilirse, "yakında duvara çarpılır".

Banu Yelkovan ise gerekli önlemler alınmadığı takdirde ligin kaderi adına önem taşıyan maçlarda bu tarz olayların tekrarlanabileceğini görüşünde.

2011'de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmış, 2014'te de Passolig uygulamasına geçilmişti.

Bu iki gelişmeye dikkat çeken Banu Yelkovan, şu ana kadarki uygulamaların ise sonuç vermediğini söylüyor.

Futbolda bir süredir gündemde olan Video Hakem Uygulaması, önce yazın Rusya'daki Konfederasyonlar Kupası karşılaşmalarında denendi. Süper Lig'de ise Ocak ayından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Bağış Erten'e göre uygulama, ligin kaderini etkilemeyecek.

"Türkiye'de artık herhangi bir kararın bile adil olup olmadığından şüphe ediyoruz. Video hakem uygulamasının Ocak'ta başlayacak olmasıyla takımlar psikolojik olarak etkilenecek" diyen Erten, bir konuda uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor:

"Ligin ilk yarısında niye kullanılmadı, bizim puanlarımız çalındı diyecekler."

Banu Yelkovan da uygulamanın ligde yarışı etkilemeyeceği kanısında. Ancak onun da şimdiden bir uyarısı var:

"Maçlarda aynı hatalar yine olacak ve daha önce hakemlerle ilgili yapılan yorumlar bu sefer görüntüler üzerinden yapılmaya başlanacak."

Video Hakem Uygulaması nedir?

Yaz transfer döneminde en fazla transferi gerçekleştiren kulüp Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılıların borcunun 2 milyar Türk Lirasından fazla olduğu biliniyor.

Galatasaray şu ana kadar transfer için 34 milyon euro harcadı. Kulüp yönetimi geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda 297 milyon Türk Lirası zarar ettiğini açıklamıştı.

Bağış Erten, Süper Lig'de, borç yükü altında yer alan kulüplerin transfere için büyük paralar harcamalarını "vazoyu bilerek yere atmaya" benzetiyor.

Erten, "Kulüp yönetimlerinin çoğunun bir planı yok. Günü kurtarmaya yönelik hamleler yapıyorlar ve kendileri için zaman kazanmaya çalışıyorlar" diyor.

Banu Yelkovan'a göre de kulüpler sportif başarı için büyük paralar harcıyor. Ancak Yelkovan, yapılan transferlerin sportif başarıyı getirmediğinin ve bu ikisi arasında doğru orantı olmadığının altını çiziyor.

Başkanlarının imajlarını tazelemek ve taraftarla arasını düzeltmek için sansasyonel transferler yapmaya çalıştıklarını kaqydeden Yelkovan, onların kulüplerinin ekonomik geleceğini ise düşünmediklerini söylüyor.