4 soru iptal oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı Nadir Çalış, söz konusu soruların her aday için doğru olarak kabul edileceğini açıkladı.



Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı’nda 4 soru yanlış olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı Nadir Çalış, söz konusu soruların her aday için doğru olarak kabul edileceğini açıkladı.



Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Haziran 2008 tarihinde yapılan Fen Liseleri. Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı’yla ilgili şikayetleri değerlendirdi. Türk Eğitim-Sen’in “Bö kitapçığı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri-Arapça alanı 86.,87.,89. ve 90. sorular ile Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım / Türk edebiyatı alanı 58., 66. ve 70. sorularına itirazı değerlendiren MEB, Arapça alanı 86.,87.,89. ve 90. soruları yanlış oluduğu gerekçesiyle iptal etti. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı Nadir Çalış, tarafından konu ile ilgili gönderilen yazıda, söz konusu 4 sorunun her aday için doğru yapılmış olarak kabul edileceğini, diğer sorularda ise hata olmadığını kaydetti. Söz konusu yazıya ek olarak sorularla ilgili rapor da gönderilirken, diğer soruların neden yanlış olmadığına da açıklık getirildi.



Sınavda başarılı olanların, puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılacak.