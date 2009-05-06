T24 LogoT24 Logo
Yaşam

4. Şizofreni günleri sempozyumu

Şizofreni Dostları Derneği, ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve hastaların damgalanmasının önlenmesi için bir sempozyum düzenliyor.

06 Mayıs 2009 03:00

Türkiye'de ruh sağlığı alanındaki ilk hasta-hasta yakını, yani ruh sağlığı hizmetlerinin kullanıcısı olanların sivil toplum kuruluşu olan Şizofreni Dostları Derneği, bu yıl da ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve hastaların damgalanmasının önlenmesi için bir sempozyum düzenliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka kampüsünde 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun ana konusu "Şizofrenide İstihdam ve Toplum Merkezli Tedaviler" olarak belirlendi.

Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan sempozyumda, şizofreni tedavisi görenlerin sorunlarına çözümler aranacak. Yurt dışından gelen hekimler, kendi ülkelerindeki deneyimlerini ve uygulamalarını anlatacaklar.

Şizofreni Dostları Derneği Başkanı Mesut Demirdoğan, şizofreni tedavisi sonrasında kişinin toplum içerisinde normal aktivitelerini sürdürebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için mutlaka destek alması gerekmektedir. Kurumsal destek, uzman desteği, aile desteği alınmadığında hayat zorlaşmakta, tedavide başarıya ulaşmak imkansızlaşmaktadır. Ayrıca toplum içerisinde hastalığından dolayı damgalanmayla da karşı karşıya kalan birey umutsuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaya terk edilmektedir" diye konuştu.

Demirdoğan, gerekli modern destekler sağlandığında şizofreni tedavisi alan kişilerin, başkalarına yük olmadan sosyal ve yasal haklardan yararlanarak bir yaşam sürdürebileceklerini ifade etti.

Bu arada etkinlik kapsamında 9 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te Taksim'den başlayacak Galatasaray Lisesi önünde sona erecek olan ruhsal hastalıklarda damgalama karşıtı ve toplumla bütünleşme mesajı verecek olan kuruluşların da katılımıyla Geleneksel Şizofreni Yürüyüşü düzenlenecek.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24