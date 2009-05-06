4. Şizofreni günleri sempozyumu

Türkiye'de ruh sağlığı alanındaki ilk hasta-hasta yakını, yani ruh sağlığı hizmetlerinin kullanıcısı olanların sivil toplum kuruluşu olan Şizofreni Dostları Derneği, bu yıl da ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve hastaların damgalanmasının önlenmesi için bir sempozyum düzenliyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka kampüsünde 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun ana konusu "Şizofrenide İstihdam ve Toplum Merkezli Tedaviler" olarak belirlendi.



Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan sempozyumda, şizofreni tedavisi görenlerin sorunlarına çözümler aranacak. Yurt dışından gelen hekimler, kendi ülkelerindeki deneyimlerini ve uygulamalarını anlatacaklar.



Şizofreni Dostları Derneği Başkanı Mesut Demirdoğan, şizofreni tedavisi sonrasında kişinin toplum içerisinde normal aktivitelerini sürdürebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için mutlaka destek alması gerekmektedir. Kurumsal destek, uzman desteği, aile desteği alınmadığında hayat zorlaşmakta, tedavide başarıya ulaşmak imkansızlaşmaktadır. Ayrıca toplum içerisinde hastalığından dolayı damgalanmayla da karşı karşıya kalan birey umutsuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaya terk edilmektedir" diye konuştu.



Demirdoğan, gerekli modern destekler sağlandığında şizofreni tedavisi alan kişilerin, başkalarına yük olmadan sosyal ve yasal haklardan yararlanarak bir yaşam sürdürebileceklerini ifade etti.



Bu arada etkinlik kapsamında 9 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te Taksim'den başlayacak Galatasaray Lisesi önünde sona erecek olan ruhsal hastalıklarda damgalama karşıtı ve toplumla bütünleşme mesajı verecek olan kuruluşların da katılımıyla Geleneksel Şizofreni Yürüyüşü düzenlenecek.

