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Ekonomi

4 şirket 3.39 milyon aracı geri çekecek

Toyota, Nissan, Honda ve Mazda hava yastığındaki olası arıza sebebi ile toplam 3.39 aracı geri çekti

11 Nisan 2013 14:13

Dört Japon otomobil devi Toyota, Nissan, Honda ve Mazda'dan ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, hava yastıklarında problem çıkabileceğini belirterek araçlarının bri kısmını geri çağıracaklarını açıkladılar. 4 şirketin geri çağıracağı araç sayısı toplam 3.39 milyon. 

Toyota sözcüsü, Kasım 2000 ile Mart 2004 tarihleri arasında Japonya veya başka ülkelerde üretilen 1.73 milyon araçta  hava yastıklarında üretim hatası tespit edildiğini açıkladı

Nissan yetkilileri ise yine aynı dönemde Japonya'da üretilmiş olan 480 bin aracı geri çağırma kararı alırken Honda 1.135 milyon hatalı üretim aracını geri çekeceğini açıkladı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, şirketlerin yetkililerinin ayrı ayrı yaptığı açıklamalar, araçlarda benzer problemler olduğuna işaret ediyor. Dört şirketin toplamda ürettiği 3.39 milyon aracın hepsinin yolcu koltuğu hava yastıklarında arıza tespit edildi.

 

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