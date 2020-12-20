TTB duyurdu: 8 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği, 8 sağlık çalışanının daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bugün 8 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitirenlerin ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileyen TTB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti: ''Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sağlık Memuru Ali İhsan Kabadayı, Gaziantep’te çalışan Eczane Teknisyeni Cuma Kara, Mersin Tarsus’ta özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nuri OcakDüzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne bağlı semt polikliniğinde görev yapan Hemşire Hamza Mesut Özaslan, Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin eski başhekimlerinden olan Dişhekimi Serkan Munis, Samsun Çarşamba 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde şoför olarak görev yapan Rıfat Ataseven, Kastamonu’nun eski İl Tarım Müdürü ve Tosya’nın eski belediye başkanı olan Veteriner Hekim Sait Gülabacı, Trabzon’da çalışan Eczacı Mehmet Raşit Uzar''