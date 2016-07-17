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15 Temmuz Darbe Girişimi

4 polis darbe girişiminde ‘emre itaatsizlik’ten tutuklandı

Polislerin, darbe girişimi sırasında emirleri dinlemedikleri belirlendi

17 Temmuz 2016 21:25

Adana'nın Pozantı İlçesi'nde 4 polis, darbe girişimi sırasında emre itaatsizlik ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine gör,e cuma gecesi darbe girişimi sırasında iddiaya göre Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline telsizden çelik yeleklerini giyip hazırda beklemeleri anonsu geçildi. Ancak Emniyet Amiri Mustafa Tiryaki, Komiser Duran Kanmaz, Komiser Yardımcıları Hakkı Taşkın ve Ömer Faruk Atıcı, askerlerin kendilerine ateş açacağına ihtimal vermediklerini söyleyerek anonstaki emri önemsemedi. 

Adana'dan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden ekipler, gerekli tedbirlerin alınmadığını fark etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada Mustafa Tiryaki, Duran Kanmaz, Hakkı Taşkın ve Ömer Faruk Atıcı gözaltına alındı. Emre itaatsizlikle suçlanan 4 polis, sorgularının ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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