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Yaşam

4 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'ün Kiğı İlçesi'nde güvenlik güçlerine ateş açarak 2 askeri şehit eden bölücü teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada

03 Eylül 2008 03:00

Bingöl'ün Kiğı İlçesi'nde güvenlik güçlerine ateş açarak 2 askeri şehit eden bölücü teröristleri ele geçirmek amacıyla başlatılan operasyonda ‘sıcak temas' sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 terörist öldürüldü.

Kiğı İlçesi'nde dün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda Jandarma Komando er Ramazan Demirci ile Eyüp Gürsoy şehit oldu. Bu saldırı ardından bölgeye sevk edilen S-70 tipi helikopter, teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Helikopterde bulunan 2 asker hafif yaralandı.

PKK'lı teröristleri ele geçirmek amacıyla bölgede başlatılan operasyonda kıstırılan PKK'lı gruba ‘Teslim ol' çağrısı yapıldı. Çağrıya ateşle karşılık veren teröristlerden 4'ü silahları ile birlikte ölü ele geçirildi. Teröristlere ait silah, roket mermisi, el bombası ve çok sayıda mühimmata el konuldu.


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