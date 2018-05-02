4 partinin ittifak kararına CHP'li Muharrem İnce'den ilk değerlendirme

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP ittifak kurmakta anlaştı. Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak. İttifaka ilişkin CHP'den Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. İnce, "Babamın bugünleri görmesini isterdim" dedi.

İttifak kararına karşı ilk değerlendirme CHP Yalova Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Muharrem İnce’den geldi.

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İnce, “Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim” ifadedsini paylaştı.