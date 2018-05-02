T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 partinin ittifak kararına CHP'li Muharrem İnce'den ilk değerlendirme

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda görüş birliğine vardı

02 Mayıs 2018 12:19

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP ittifak kurmakta anlaştı. Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak. İttifaka ilişkin CHP'den Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. İnce, "Babamın bugünleri görmesini isterdim" dedi.

İttifak kararına karşı ilk değerlendirme CHP Yalova Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Muharrem İnce’den geldi.

TIKALYIN - 4 muhalefet partisi ittifak için anlaştı!

İnce, “Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim” ifadedsini paylaştı.

ETİKETLER

muharrem incehaberittifak4 partiCHPİyi PartiSaadet PartisiDemokrat Partihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24