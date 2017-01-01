4 partiden Reina’daki saldırı için açıklama

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Reina’daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. 4 parti de saldırıyı kınadı.

Partilerin açıklamaları şöyle:

AKP

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yönelik yapılan terör saldırısında saldırganın 'Noel Baba' kılığına girerek içeri girdiği iddialarına ilişkin "Noel Baba kılığına girdiği iddialarının aslı astarı yok, silahlı bir terörist" dedi. Başbakan teröristin kargaşadan yararlanarak kılık değiştirerek kaçtığını da söyledi.

Yıldırım, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini de belirterek "Bunun karşılığı olacak, teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ortaköy’de gece kulübü Reina'ya gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyerek, “Yetki sahiplerinin hesap vermemesi ve istifa etmemesi terörle mücadelede zaaf yaratmaktadır" dedi.

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HDP

HDP MYK’dan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul’da 2017 yılının ilk saatlerinde yapılan saldırı çok sayıda ölüme ve yaralanmaya yol açtı. Bu insanlık düşmanı saldırıyı en sert biçimde kınıyor ve lanetliyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Yeni yıl kutlamalarını hedef gösteren cümleler sarf edebilen sorumsuz siyasetçilerin varlığı; veya yeni yıl kutlamalarını ‘‘değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayr-i meşru tutum ve davranışlar sergilemek’’ olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesi geleceğe yönelik endişelerimizi büyüten tutumlardır.

Türkiye toplumunun farklı halkları, inançları, kültürleri, kimlikleri içermesinin büyük bir zenginlik olduğunu kavrayamayan; bu özelliğin tahrip edilmesinin toplumsal dokuyu da parçalayacağını anlamak istemeyen siyasi yaklaşımlar ülkeyi adım adım şiddet girdabının içine sürüklüyor.

Yaşanan ağır acıyı paylaşırken, bir kez daha söylüyoruz: Hem iç hem de dış politikada kutuplaşma, düşmanlık, kaos ve çatışma üreten politikalara, dile ve üsluba, uygulamalara son verilmemesi şiddet girdabını büyütüyor. Olumlu adım atmayıp ateşe körükle gidenler yaşananların siyasi sorumluluğunu taşıyor.

Yaşamını yitirenlere rahmet, tüm toplumumuza başsağlığı diliyoruz.

MHP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak "Hainler hedeflerine ulaşamayacaklar" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli "Yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım derken yeni bir terör saldırısıyla sarsıldık.Azılı katiller bu defa bir gece kulübünü hedef aldılar. 2017 yılının ilk anlarında terör hain ve vahşi yüzünü tekrar gösterdi. Ortaköy’deki bir eğlence mekânında masumlar alçakça katledildi." diye yazdı.

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