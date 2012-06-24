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4 ölümün arkasından 'kaçak iş yeri' çıktı

Eskişehir'de 4 kişinin patlamada öldüğü Oto Tamirciler sitesindeki iş yerinde patlayıcı üretimi yapıldığı öğrenildi

24 Haziran 2012 12:55

Eskişehir'de 4 kişinin öldüğü patlamanın meydana geldiği iş yerinde, patlayıcı üretimi yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Eskişehir'de 4 kişinin patlamada öldüğü Oto Tamirciler sitesindeki iş yerinde patlayıcı üretimi yapıldığı öğrenildi.

Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.

Çelik, müfettişler tarafından yapılan araştırmada, makine imalatı izni olan iş yerinde patlayıcı üretimi yapıldığının belirlendiğini söyledi.


İş yeri sahibi tutuklandı


Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan aralarında iş yeri sahibi Zafer Akansel'in de olduğu 4 kişi savcılık sorgularının ardından bugün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, 3 çalışanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, iş yeri sahibi Akansel'in tutuklanmasına karar verdi.

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