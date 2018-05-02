4 muhalefet partisi ittifak için anlaştı!

24 Haziran’daki seçimler öncesinde, AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na alternatif olarak CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin de ittifak konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Resmi açıklama henüz yapılmazken; dört partinin liderleri perşembe günü saat 15:00'da ortak bir açıklama gerçekleştirerek ittifakı duyuracak.

CHP grubunun da yarın saat 11.00'de toplanarak konuyla ilgili grup kararı alacağı ifade edildi. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü 6 Mayıs Pazar Günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim etmesi gerekiyor.

Ankara kulislerinden yansıyan haberlere göre, CHP, İyi Parti, SP ve DP yöneticileri, salı günü akşam saatlerinde bir ara gelirken; görüşmelerden uzlaşma kararı çıktı. Habertürk TV’den Ömer Topsakal, ittifaka konacak isimler konusunda son sözü parti liderlerinin söyleceğini kaydederken; NTV haberinde ise yapılan görüşmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimlerinin öne çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı için her parti ilk turda kendi adayını destekleyecek

Henüz imzaların atılmadığı ittifak protokolüne göre her partinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adayını çıkaracağını ve ikinci turda en yüksek oyu alan adayın destekleneceğini kaydeden Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre ise asıl ittifak TBMM’de çoğunluğun sağlanması için kuruldu. Başaran, haberinde, “Uzlaşmaya göre, dört parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapacak. Her parti, kendi milletvekili adaylarını çıkaracak. Ancak bazı kritik yerlerde ittifak içinde yer alan partiler sonuç almak için en güçlü olan partinin adaylarına destek verecek. İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP’den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP’den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor” ifadelerine yer verdi.

CNNTürk'ten Ünal Kaya'nın haberine göre de partiler arasında yapılan görüşmede ittifakın protokolü hazırlandı. Demokratik parlamanter sistem vurgusu yapılan protokol, belirli ilkeler bütünü halinde yazıldı. İttifakın perşembe günü gerçekleşecek liderler zirvesinde ilan edileceği bildirildi.

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan gazeteci İsmail Saymaz, ittifak için “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” isimleri üzerinde durulduğunu bildirmişti.