4 milyonluk bor üretildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile bir savunma sanayi firması tarafından yürütülen proje kapsamında 400 dolarlık bordan minimum ton değeri 4 milyon doları bulan yüzde 96 saflıkta elementer bor ürünü elde edildi. Türkiye'de ilk kez sanayisel ebatlarda üretilen ürün, özellikle uzun menzilli füzelerde ve uzay roketlerinde yakıt katkısı olarak kullanılabilecek.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükerrem Şahin, "Roket Yakıtlarında Kullanılmak Üzere Yüksek Saflıkta Elementer Bor Üretim Sistemi" adlı projelerinin ilk etapta TÜBİTAK tarafından reddedilmesine rağmen projeden vazgeçmediklerini anlattı.

Şahin, "Uzay ve havacılık savunma sanayinde uzun menzilli yakıtlarda bu tür ürünlerin kullanıldığı dünya tarafından bilinmekte, 'Türkiye de bu kategoriye girsin' mücadelesi içinde olduğumuz için daha sonra Ankara Kalkınma Ajansı ile görüştük, projeyi desteklemeye layık gördüler. Biz de bir savunma sanayi firmasıyla birlikte fikrimiz olan konuyu hayata geçirdik." diye konuştu.

Şahin, "Proje sonunda elementer boru yeni bir teknolojiyle üretecek bir tesis kuruldu. Bu ilk defa endüstriyel ölçekte yapılan bir tesis, burada sanayi ölçeğinde bir teknolojiyi Türkiye'nin de yapabileceğini öğrendik." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Netice itibarıyla ürünümüzü geliştirecek sistemi kurup, yüzde 96 saflıkta ürün geliştirdik. Ürünümüzün analizini yaptırdık, gördük ki bu ürün uzun menzilli füzeler ve uzay roketlerinin yakıtlarında kullanılacak saflığa ulaşmış şekilde elde edildi. Bu tabii bize çok mutluluk verdi çünkü bu saflıkta küresel ölçekte üretim yapan dünyada 3-5 ülke var. Türkiye de bu ülkeler arasında yerini almış oldu." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, dünyada bu şekilde üretim yaparak satış yapan ülkelerin başında ABD, Rusya ve İsrail'in geldiğine dikkati çekti.

Ürünün yüksek kapasiteli üretim sistemi fizibilitelerine de başlandığını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Normalde tonuna 300-400 dolar verdiğimiz borun buradaki ton değerleri 4-5 milyon dolardan başlar. Yani biz bu sayede ham olarak 300-400 dolara satabildiğimiz bor ürününü 4-5 milyon dolara satabilecek hale getirdik.

Şimdi bunun daha büyük sanayi tesisini kurma amacındayız, yolumuza devam edeceğiz. Şimdi teknolojik yeterlilik açısından önemli bir aşamada olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 96 saflıkta elde ettiğimiz ürün elimizde ama yüzde 99,5 saflığa çıkmak için de projemiz devam ediyor. O zaman daha yüksek katma değerler de ürünlere gidilecek."