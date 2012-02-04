4 Milyon araç sahibine haciz!

T24 - Kira gelirini eksik beyan ettiği için 1 milyon ev sahibine mektup göndermeye hazırlanan Maliye, borçlu taşıt sahiplerinin de peşine düştü.







Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezalarını ödemeyenlere uyarı yazısı gönderecek. Yaklaşık 4 milyon taşıt sahibinden, borçlarını ilgili vergi dairelerine kısa sürede ödemeleri talep edilecek. MTV ve trafik cezası borcunu ödememekte ısrar edenlerden tahsilatın, cebri yöntemlerle yapılacağı hatırlatılacak. Uygulamadan yaklaşık 1 milyar liralık tahsilat bekleyen Maliye, uyarı mektubu gönderim işini tamamladıktan bir ay sonra haciz işlemlerine başlayacak. 31 Ocak 2012 tarihi itibarıyla 4 milyon borçlu araç sahibi tespit eden idare, son güncellemelerle birlikte rakamın artmasını bekliyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıldan itibaren vergi borçlularına yönelik elektronik haczin kapsamını da genişletmeyi planlıyor. Bu çerçevede trafik para cezalarının on-line tahakkuk ve tahsilatının da aralarında olduğu çeşitli projelerde test faaliyeti tamamlandı. Uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacak. Mükelleflerin MTV ve trafik para cezalarını kredi kartı ile ödemelerine yönelik sistemin altyapısı ise geliştirilecek.



Ev sahiplerine kiralarını doğru beyanda bulunmaları için gönderilecek mektupların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden üst düzey bir Maliye yetkilisi, geçen ay sonuna kadar ödenmeyen MTV borçları ve trafik para cezalarına ilişkin mektup gönderme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Türkiye'de araç sayısı 2000 yılından 2011 yılı Eylül ayına kadar geçen sürede yüzde 91, otomobil sayısı yüzde 80 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2000 yılında 8 milyon 320 bin 449 olan araç sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 16 milyonu buldu. Her geçen gün trafikteki araç sayısının arttığı Türkiye'de 5 kişiye 1 araç, 9 kişiye 1 otomobil düşüyor. Üst düzey bir Maliye yetkilisi çok sayıda taşıt sahibinin yüklü miktarda MTV ve trafik para cezası bulunduğunu belirterek, "Bazı mükelleflerimiz borçlarını ödememekte ısrar ediyor. Biz de onlara uyarı mektubu göndereceğiz. Mektuptan yaklaşık bir ay sonra cebri takibat başlayacak. Borçlar tanınan süre içerisinde ödenmez ise araçları haczedilecek. Bu konuda Maliye'nin yapabileceği başka bir şey kalmıyor." dedi.



2012 yılı bütçesinde, Gelir Vergisi'nden 56,7 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden 30 milyar lira tahsil etmeyi planlayan Maliye'nin Motorlu Taşıtlar Vergisi hedefi ise 6 milyar 251 milyon lira. MTV'den elde edilen gelirin 2013'te 7 milyar 745 milyon TL'ye, 2014'te ise 8 milyar 453 milyon TL'ye yükselmesi hedefleniyor. Yıl sonuna kadar 200 milyon liranın üzerinde de trafik para cezası tahsilatı yapılması öngörülüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıldan itibaren vergi borçlularına yönelik elektronik haczin kapsamını genişletiyor. İdare'nin '2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre GİB, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, vergi gelirlerini artırmak ve daha etkin bir denetim amacıyla yıl sonuna kadar bir dizi önlem uygulamaya koyacak. İdare, trafik para cezalarının on-line tahakkuk ve tahsilatının da aralarında olduğu çeşitli projelerde test faaliyetini tamamlayıp, Türkiye çapında uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Mükelleflerin MTV ve trafik para cezalarını kredi kartı ile ödemelerine yönelik sistemin altyapısı geliştirilirken, elektronik haciz projesi daha yaygın kullanılacak. MTV ve trafik para cezalarının e-haciz yoluyla tahsil edilmesine yenileri eklenecek.

Araç sayısı 10 yılda yüzde 90 arttı



TÜİK verilerine göre, araç sayısı 2000 yılından 2011 yılı Eylül ayına kadar yüzde 91, otomobiller ise yüzde 80 arttı. Geçen yıl sonu itibarıyla toplam araç sayısı 16 milyonu buldu. Şu anda Türkiye'de her 5 kişiye 1 araç, 9 kişiye 1 otomobil düşüyor.



