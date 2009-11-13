4 milyar liralık kaçak sigara ele geçirildi

T24- İstanbul'da piyasa değerli yaklaşık 4 milyar TL olduğu belirtilen 505 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucunda, Singapur'dan Romanya'ya gidecek olan ''Northerd Jaguar'' isimli Liberya bayraklı gemiden indirilen konteynerde kaçak sigara olduğu belirlendi.

İstanbul Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda eğitimli bir köpekle kontrol edilen konteyner açıldı. İçerisinde ahşap masa olduğu beyan edilen konteynerdeki incelemelerde 505 bin 800 paket yabancı marka kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. adli kişi ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyar TL olduğu belirtilen, üzerinde yabancı markaların isimleri ve amblemleri bulunan sigaralarda yapılan analizde sahte oldukları belirlendi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucunda, Singapur'dan Romanya'ya gidecek olan ''Northerd Jaguar'' isimli Liberya bayraklı gemiden indirilen konteynerde kaçak sigara olduğu belirlendi.

İstanbul Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda eğitimli bir köpekle kontrol edilen konteyner açıldı. İçerisinde ahşap masa olduğu beyan edilen konteynerdeki incelemelerde 505 bin 800 paket yabancı marka kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. adli kişi ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyar TL olduğu belirtilen, üzerinde yabancı markaların isimleri ve amblemleri bulunan sigaralarda yapılan analizde sahte oldukları belirlendi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.