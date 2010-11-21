4 milyar dolara 'hayır' dedi

T24 - Facebook’un yaratıcısı Mark Zuckerberg’in, henüz öğrenciyken kurduğu site ile dünyanın en genç milyarderi olmasının ardından en büyük rakibi de milyarderler listesine adını yazdırmaya hazırlanıyor. Facebook’un en ciddi alternatifi olan ve en az onun kadar bağımlılık yaratan twitter, dev otomotiv ve ağır sanayi şirketlerini geride bırakacak bir değere sadece 5 yıl içinde ulaştı.





Bunun en büyük kanıtı Amerikan Business Insider dergisinde yayınlanan bir haber. Dergi, Twitter’ı 2006’da hayata geçiren Jack Dorsey’nin, Google’ın satın alma tekliflerine iki kez “hayır” dediğini ortaya çıkardı. Habere göre Google, bu yılın başında Dorsey’e “2.5 milyar dolara twitter’ı almaya hazırız” teklifi yaptı. Aldıkları cevap ise Google yöneticilerini şoke etti. Dorsey, Google’a, “Bu teklifi hakaret sayarım. Böyle küçük bir bedele twitter’ı alabileceğinizi mi sanıyorsunuz?” dedi.



Hedef 1.5 milyar dolar ciro Ancak twitter’ı en büyük rakibi Microsoft’a kaptırmak istemeyen Google’ın pes etmeye niyeti yoktu. Şirket içindeki uzun görüşmeler sonrasında bir kez daha teklif vermeye karar verdiler. 3 ay önce yeniden Dorsey’den randevu istediler. Bu kez önerdikleri rakam tam 4 milyar dolardı. Ancak Dorsey bir kez daha “hayır” dedi.



Kafasındaki rakamı açıklamayı ise reddetti. Dergi, Facebook’un da emekleme döneminde 11 farklı şirketten o zaman için astronomik olarak nitelendirilen teklifler aldığını, ancak bunları reddeden Zuckerberg’in şimdi 41 milyar dolarlık (Bloomberg tahmini) şirketin tepesinde olduğunu hatırlattı. Twitter’ın internete sızan ekonomik beklenti raporuna göre henüz nasıl para kazanacağını bile bilmeyen şirket, 2013 yılında 1.54 milyar dolar yıllık ciro hedefliyor.



14’ünde yazdığı program hâlâ taksilerde kullanılıyor Amerika’nın Missouri eyaletinde 1976 yılında doğan Jack Dorsey, çok küçük yaşlarından itibaren bilgisayar tutkunu oldu. Program yazabilecek kapasiteye ulaştığında arkadaşları ortaokul seviyesindeydi. 14 yaşında yazdığı programla ilk parasını kazandı. (Bu program bugün halen bazı Amerikan taksi şirketlerinin organizasyon programı olarak kullanılıyor.) 2000 yılında New York Üniversitesi’nden mezun olmasının ardından San Francisco’ya giderek ilk web şirketini kurdu. Şirket, taksi, ambulans ve kuryelerin internet üzerinden eve çağrılabilmesi için yazılım geliştiriyordu. Ama yıllardır kafasında internet üzerinden anlık mesajlaşma sağlayan ancak o an piyasada olan AOL benzeri mesajlaşma programlarından farklı bir site yaratmak vardı. 2005 yılında defterine bununla ilgili sık sık çizimler ve karalamalar yazıyordu. Bunları en yakın arkadaşlarından Biz Stone ile paylaşmaya karar verdi. İkili twittr adını verdikleri prototipi 15 gün içinde hayata geçirdi. Google’dan ayrılarak kendi şirketini kuran, böylece dünyanın en büyük şirketlerinden birine ortak olma fırsatını tepen Ewan Williams bu kez hata yapmadı. Projeyi çok beğendi ve kendi cebinden finanse etmeye karar verdi.



Böylece twitter çılgınlığının 3 silahşörü bir araya gelmiş oluyordu. Zaman içinde resim paylaşım sitesi Flickr’a benzememek için isim değişikliğine gidilerek siteye bir de “e” harfi eklendi. Böylece “kuş şakıması” anlamına gelen twitter doğmuş oldu. 2006 Haziran’ında twitter tüm dünyada yayına geçti. Şimdi ABD Başkanı’ndan ünlü sanatçılara, sporculardan gazetecilere kadar milyonlarca ünlü bu sitenin bağımlısı. İran’daki Ahmedinecad karşıtlarının bile en önemli silahı haline geldi.



Saniyede 750 tweet

Jack Dorsey ile Biz Stone’un bu çizimden 2 hafta sonra hazır hale getirdiği twitter’da şimdi günde 65 milyon tweet gönderiliyor. Bu her saniye 750 tweet anlamına geliyor. Dünya kupasında bu rakama bir ara saniyede 2940’a kadar çıktı.



