T24 LogoT24 Logo
Spor

4 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

04 Mart 2018 12:40

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor  
16.00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor  
19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor

BEŞİKTAŞ
11. 00 Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
15.00 Siyah-beyazlılar Trabzon\'a gidecek.
16.30 Takımın kentte karşılanışı

GALATASARAY
Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda farklı geçen sarı-kırmızılı ekip 2 gün izinli

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor  
15.30 Adanaspor - Altınordu  
15.30 Boluspor - Ankaragücü  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
20.00 Freiburg - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)
22.45 Milan - Inter (Hakan Çalhanoğlu)

TFF 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece - Anadolu Efes
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - İstanbul BBSK
19.30 Eskişehir Basket - Gaziantep Basketbol

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14.00 Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol
14.00 Mersin BŞB - İstanbul Üniversitesi
15.00 Galatasaray - Hatay BŞB
15.30 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi

EFELER LİGİ
13.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - İnegöl Bld.
15.00 Beşiktaş - Jeopark Kula Bld.
18.00 Afyon Bld. Yüntaş - Halkbank
15.00 Maliye Piyango - Arkas Spor
16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe
17.00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 İlbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İHT.
16.00 Çanakkale Bld. - Seramiksan
17.30 Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 13GençlerbirliğiAytemiz AlanyasporAtiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporAntalyasporDemir Grup Sivasspor 19FenerbahçeTeleset Mobilya Akhisarspor BEŞİKTAŞ 11TrabzonsporSiyahbeyazlılar TrabzonTakımın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24