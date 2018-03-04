4 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor
BEŞİKTAŞ
11. 00 Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
15.00 Siyah-beyazlılar Trabzon\'a gidecek.
16.30 Takımın kentte karşılanışı
GALATASARAY
Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda farklı geçen sarı-kırmızılı ekip 2 gün izinli
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor
15.30 Adanaspor - Altınordu
15.30 Boluspor - Ankaragücü
AVRUPA\'DAN FUTBOL
20.00 Freiburg - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)
22.45 Milan - Inter (Hakan Çalhanoğlu)
TFF 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece - Anadolu Efes
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - İstanbul BBSK
19.30 Eskişehir Basket - Gaziantep Basketbol
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14.00 Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol
14.00 Mersin BŞB - İstanbul Üniversitesi
15.00 Galatasaray - Hatay BŞB
15.30 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi
EFELER LİGİ
13.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - İnegöl Bld.
15.00 Beşiktaş - Jeopark Kula Bld.
18.00 Afyon Bld. Yüntaş - Halkbank
15.00 Maliye Piyango - Arkas Spor
16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe
17.00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 İlbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İHT.
16.00 Çanakkale Bld. - Seramiksan
17.30 Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA