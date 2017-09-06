4 maçta 4 farklı mevkide oynayan bir joker: Kaan Ayhan

A Milliler’in Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11 çıkan 22 yaşındaki Kaan Ayhan, performansıyla dikkati çeken isimlerde oldu. Sağ bekte görev alan genç futbolcu, Ay-yıldızlı formayı daha önce Hırvatistan karşısında sol bek, İzlanda maçında ön libero, Ukrayna karşısında stoper olarak giyen Kaan, bu kez sağ bekteki performansıyla beğeni topladı.

1994 doğumlu Kaan Ayhan, Almanya 2. Ligi’nde Fortuna Düsseldorf forması giyiyor. Almanya - Gelsenkirchen doğumlu futbolcunun esas mevkisi stoper olsa da sağ bek ve ön libero mevkilerinde de gösterdiği performansla göz dolduruyor. Daha önce 7 kez A Milli formayı giyen Kaan’ın henüz Ay-yıldızlı forma altında golü bulunmuyor.

Oğuzhan'la aynı değere transfer oldu

Almanya’da Schalke 04 altyapısında yetişen genç futbolcu, geçen sezon transfer döneminde Schalke’den Fortuna Düsseldorf’a 500 bin Euro karşılığında transfer oldu. Ancak bu rakamın, onun değerini gösterir bir rakam olduğu oldukça tartışmaya açık. Şu an piyasa değeri 12 milyon Euro olan Oğuzhan Özyakup’un da Beşiktaş’a 500 bin Euro karşılığında transfer olduğu hatırlandığında, Kaan Ayhan ‘Joker’ tanımının karşılığını hem çok yönlülüğü hem de düşük bonservis bedeliyle veriyor.

22 yaşındaki Kaan'ın, Fortuna Düsseldorf’ta bu sezona da iyi başladığını söylemek zor değil. Genç futbolcu, stoper olarak forma giydiği 4 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon 23 maça çıkmasına karşın 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Kaan’ın takımı F.Düsseldorf, bu sezon Bundesliga 2. Ligi’nde çıktığı 4 maçta 8 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 10 puan ve averaj farkıyla milli maçlara verilen ara öncesinde liderlik koltuğuna oturmayı da bildi.

Adaptasyonu mükemmel; kadronun değişmezi

Fortuna Düsseldorf, iç sahada 3-5-2; deplasmanda 4-4-2 oynamayı tercih ediyor. Kaan Ayhan ise takımının bu düzeninde partnerleri sıkça değişmesine rağmen ilk 11’deki yerini kimseye vermiyor.