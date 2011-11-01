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Yaşam

4 lise öğrencisi 'hamile kadına tecavüz'den tutuklandı

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde, eşiyle boşanma davası süren, 5 aylık hamile 17 yaşındaki E.D.’ye tecavüz...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde, eşiyle boşanma davası süren, 5 aylık hamile 17 yaşındaki E.D.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 lise öğrencisi tutuklandı. 

Ayvacık İlçesi’nde yaşayan 17 yaşındaki E.D., iddiaya göre erkek arkadaşları C.G., İ.T. ve C.Ö.’ye tecavüze uğradığını anlattı. Bunun üzerine E.D., üç erkek arkadaşıyla birlikte ottomobille, önceki gün kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü 17 yaşındaki lise öğrencisi E.B.’nin Biga’da zaman zaman kaldığı kiralık eve geldi. E.D.’nin arkadaşları, evin kapısını açan kişiyi E.B. zannederek dövdü. Konuyla hiçbir ilgisi olmayan ancak dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine polis, plakası tespit edilen otomobilin ve eşkalleri belirlenen üç kişinin peşine düştü. Bandırma Çevre Yolu’nda durdurulan otomobilde yakalanan E.D. ve arkadaşları İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gençlerin ifadeleri, tecavüzün ayrıntılarını ortaya çıkardı.


'Evlerine gittik tecavüz ettiler'

Polisin yaptığı çapraz sorgulamada, eşiyle boşanma davası süren 5 aylık hamile E.D., geçen hafta E.B. ve onun üç arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini iddia edip, şikayetçi oldu. E.D. ifadesinde, olay gecesi kız arkadaşı Ö.Ö.’nün (15) erkek arkadaşı E.B.’nin (17), zaman zaman kaldığı bir eve gittiklerini belirterek, "Lise öğrencileri O.E. (18), B.K. (18) ve S.D. (17) de bize katıldı. Gece Ö.Ö.’nün uyuduğu sırada, başka bir odada E.B., O.E., B.K. ve S.D.’nin tecavüzüne uğradım" dedi.

Bunun üzerine polis E.B. ve kız arkadaşı Ö.Ö. ile O.E., B.K. ve S.D.’yi de yakalayıp emniyete getirdi. Derinleştirilen soruşturma sonucunda Ö.Ö.’nün de 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ö.Ö., bebeğin erkek arkadaşı E.B.’den olduğunu ileri sürdü.

Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen liseli gençler E.B., O.E., B.K. ve S.D., ’cinsel istismar’ suçundan tutuklandı. E.B.’nin ev arkadaşını dövdükleri ileri sürülen diğer üç zanlı ile E.D. ise savcının talimatı üzerine, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



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