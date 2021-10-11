4 liraya alınan balıklar, tezgâhta 35 liraya satılıyor

Balıkçılardan 4 liraya alınan balıklar 30-35 liraya, 10 ile 20 lira arasında alınan balıklar ise 50 ile 80 TL arasında tezgahlarda vatandaşa satılıyor.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın da sektör de yaşanan sıkıntıları dile getirerek aracılar nedeniyle vatandaşın ucuz balık yiyemediğini kaydetti

Hem masraflı hem de zahmetli bir sektörde çalıştıklarını aktaran Yalçın Sakın, "Balığımız para etmiyor. Yani bizden balığı 10 liraya alıyorlar, 50 liraya satıyorlar. 20 liraya alıyorlar 70 liraya 80 liraya tezgahta satıyorlar. Bizden keserbaş barbunu 45 liraya alışları var, tezgahta 120 lira, 150 lira arasında satışı var. Büyük marketler de örnekleri var. Bize 4 lira balığın kilosunu yazıyorlar. Kubbes 4 lira, 4 liraya balık olur mu, oluyor. Vatandaşa yansısın, vatandaşa yansımıyor" dedi.

Mazotun pahalı olduğuna dikkat çeken Başkan Sakın, "Günlük bu teknenin 5 bin lira masrafı var. 5 tane çalışan eleman var. Biz bu balık piyasası ile nasıl para kazanacağız, nasıl borç ödeyeceğiz. Biz istiyoruz ki devletimizin en kısa zamanda bu işlere el atsın. Bakın şuanda her çeşit balık var. Ağın içinde karidesimiz var, çimçim karidesimiz, barbunya, keserbaş, mercan, istavrit, kolyoz dediğimiz balıkların hepsi var. Biz bu balıkları sahile götürdüğümüz zaman istiyoruz ki bizim halkımız vatandaşımız ucuz balık yesin. Bizden balığı ucuza alıyorlar, pahalı satıyorlar" diye konuştu.

Mazotun pahalı olduğuna dikkat çeken Başkan Sakın, "Günlük bu teknenin 5 bin lira masrafı var. 5 tane çalışan eleman var. Biz bu balık piyasası ile nasıl para kazanacağız, nasıl borç ödeyeceğiz. Biz istiyoruz ki devletimizin en kısa zamanda bu işlere el atsın. Bakın şuanda her çeşit balık var. Ağın içinde karidesimiz var, çimçim karidesimiz, barbunya, keserbaş, mercan, istavrit, kolyoz dediğimiz balıkların hepsi var. Biz bu balıkları sahile götürdüğümüz zaman istiyoruz ki bizim halkımız vatandaşımız ucuz balık yesin. Bizden balığı ucuza alıyorlar, pahalı satıyorlar" diye konuştu. (İHA)