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Dünya

4 LİBYA TANKI VURULDU KAHİRE (A.A)

19 Mart 2011 22:13

-4 LİBYA TANKI VURULDU KAHİRE (A.A) - 19.03.2011 - El Cezire televizyonu, Fransız savaş uçaklarının Libya'daki operasyonda, Muammer Kaddafi güçlerine ait 4 tankı vurarak tahrip ettiklerini duyurdu.  El Cezire, tankların, Libya'nın Bingazi kentinin güneybatısında vurulduklarını belirtti.  Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları da "belirli sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcısının vurulduğu" bilgisini verdi.  Öte yandan Fransız askeri sözcüsünün verdiği bilgilere göre operasyon, muhalif güçlerin merkezi olan ve Kaddafi güçlerinin hedeflediği, 670 bin nüfuslu Bingazi kentinin çevresindeki 100-150 kilometrelik bir bölgede yoğunlaşıyor.

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