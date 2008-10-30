‘4 kıza daha tecavüz etti!’

Başkent’te 9 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Şahin Öğüt’ün 2001 yılında yine aynı suçtan yargılanmasına neden olan genç kız, o dönemde Öğüt tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.



Şahin Öğüt’ün tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davanın mağduru F.O., ‘Emniyete başımdan geçenleri anlattım. Şahin’i takibe aldılar. Yoksa bu 9 çocukla ilgili olay nasıl aydınlatılacaktı?’ diye konuştu



Ankara’da siyah kask ve motoruyla takip ettiği, bazıları çocuk 9 kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Şahin Öğüt’ün yakalanmasını, daha önce tecavüz ettiği ancak ‘bakire olmadığı için inandırıcı bulunmayan’ F.O.’nun sağladığı ortaya çıktı. Tecavüze uğradıktan sonra şikâyetçi olduğunu, ancak babası emniyet müdürü olan Öğüt aleyhine verilen tüm ifadelerin değiştirildiğini öne süren F.O., “Konservatuvar yıllarında 4 kıza daha tecavüz etmiş. Hepsiyle konuştum. Ancak hiçbiri cesaret edemedi. Böyle şeyler yapacağını biliyordum” dedi.



Skandal beraat



Öğüt’ün 2001’de de tecavüz suçlamasıyla yargılandığı, ancak beraat ettiği açığa çıkmıştı. Bu dönemde, babasının emniyet müdürü olmasının da etkisiyle gözaltına bile alınmadan yargılandığı öne sürülen Öğüt’ün beraatı, bugüne kadar uzanan tecavüz olaylarına kaynaklık etti.



Ögüt’ün beraatına karar veren Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin skandal yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme, Öğüt’ün tecavüz ettiği öne sürülen okul arkadaşı bale öğrencisi F.O.’nun ‘bakire olmamasını’ beraat gerekçeleri arasında saydı. F.O. olayı şöyle anlattı:



“Moralimin bozuk olduğu bir gün ağlarken yanıma geldi. Kızılay’a gidip içmeyi teklif etti. İçki içmediğimi söyleyince, ‘Sadece konuşuruz’ dedi. Bara gittik, sarhoş oldu. Okula gidip eşyalarını alması gerektiğini söyledi. Ben gelmeyeceğimi söyleyince ısrar etti.



Gelmeyeceğimi yineleyince, Kızılay’ın ortasında çekti, sürükledi. Bas bas bağırdım, bir insan mı yardım etmez ya bana? ‘Yardım edin’ diyerek ağlıyordum. Zorla metroya bindirdi. O sarhoş, psikopat adam bir anda oldu melek.



Özür diledi. Okula girdi. Çalışma odasının kapısını kapattı. Ondan sonra olay başladı. Canavarlaştı. Ne kadar bağırsam da kimseye duyuramadım. Geç şikâyetçi olduğum için tecavüzden kaynaklı yırtık saptanamadı.



Durdurmak için ısırmış



Mahkemede odadan çıktıktan sonra benim tekrar odaya girdiğimi söyledi. Güya ben özür dilemişim. ‘Yarıda kestim, gel devam et’ demişim. Balerin olmam nedeniyle güçlü kaslarım olduğunu, kendimi savunabileceğimi söyledi.



Olay günü ona sarılıp öptüğümü, kendisinin ‘olmaz’ dediğini, benim de sinirlenerek, ‘Hayır, ben istiyorum’ dediğimi söyledi. Beni durdurmak için ısırdığını, sırtımdaki darp izinin ondan kaynaklı olduğunu ileri sürdü.”



Herkes biliyordu



Babasının emniyet müdürü olduğunu söyleyerek, ‘şikâyet edersen seni rezil ederim’ diyordu. Konservatuvarda benden başka 4 kıza daha tecavüz etmiş. Hepsini buldum. Zaten herkes zincirleme biliyormuş kimin Şahin tarafından tecavüze uğradığını. ‘Dava açalım’ dedim ama hiçbiri cesaret edemedi. Bir arkadaşım tanık olarak ifade verdi. Kendisinin de saldırıya uğradığını söyledi. Ancak bunlar tutanaklara sadece ‘Olay anını görmedim’ diye geçti.



Yargıtay’a itirazda bulunamadık. Bu benden kaynaklanmadı. Ailesi işe karışarak ceza almasını engelledi. Dava dosyasına baktım, verdiğim bütün ifadeler değişmiş. Yani neredeyse, ‘Şahin’e biz tecavüz ettik’ demeye getirilmiş. 18 yaşındaydım ve psikolojim altüst olmuştu. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O yüzden dava kapandı.



Bunları sadece anneme anlattım. Babamın hâlâ haberi yok. Öğüt’ü de son tecavüz olayları ortaya çıkmadan bir süre önce yeniden ihbar ettim. Nişanlımın bir üst düzey emniyet görevlisi tanıdığı varmış. Yanına gittik. Başımdan geçenleri anlattım. ‘Siz hiç merak etmeyin, biz bu işi halledeceğiz’ dediler. Şahin’i takibe aldılar. Yoksa bu 9 çocukla ilgili olay nasıl aydınlatılacaktı? Hangi delilden, ne takip edecekler zaten. Şahin’in bunu yapabileceğini biliyordum ve elimden ne geliyorsa yaptım.“



