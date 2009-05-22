4 kız öğrencinin saldırısına uğradı

Diyarbakır'da 15 yaşındaki kız öğrenci S.Y, kendisiyle aynı lisede okuyan, ancak tanımadığı 4 kız öğrencinin jiletli saldırısı sonucu yüzünden yaralandı. Yüzüne 30 dikiş atılan ve 15 günlük rapor verilen öğrenci, davacı olduğunu söyledi.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da lise 1. sınıf öğrencisi S.Y. 17 Mayısta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Stadı'nda düzenlenen provalara katılmak için evden çıktı.



Provaların ardından stattan ayrılan S.Y. ile aynı okulda öğrenci olan 1. sınıf öğrencileri B.D. (16), B.A. (16), 2. sınıf öğrencisi M.U. ve 4. sınıf öğrencisi G.U. (17) arasında sözlü tartışma yaşandı.



S.Y. eve gitmek için tartışmanın olduğu yerden ayrıldı. 4 kız öğrenci, S.Y'yi takip ederek ara sokakta dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren S.Y. gözlerini Devlet Hastanesinde açtı.



Baygınlık geçirince çevredeki vatandaşlarca hastaneye götürüldüğünü AA muhabirine anlatan S.Y, kendisine saldıran diğer kız öğrencileri tanımadığını ve saldırıya hiçbir anlam veremediğini söyledi.



15 günlük rapor aldı



Yüzünün jiletle kesildiğini hastanede kendine geldikten sonra fark ettiğini ifade eden S.Y, şöyle dedi:



"Arkadaşımla provadan çıkmış ve birbirimizle şakalaşıyorduk. Sonra onlar bize laf atmaya başladı. Karşılıklı birbirimize laf atınca tartışma oldu. Biz eve gitmek için ayrıldık. Ama onlar bizi takip etmişler. Beni ara bir sokakta dövmeye başladılar. 2 kişi beni tuttu. Diğer 2 kişi de dövdü. Ben baygınlık geçirmişim. Sadece bir kadının onlara bağırdığını hatırlıyorum. Beni bir taksi ile hastaneye götürmüşler. Baygınlık geçirinceye kadar dövdüler. Gözümü hastanede açtığımda yüzüme jilet attıklarını fark ettim. Alnımdan gözümün alt kısmına kadar jiletle kesmişler. Yüzüme yaklaşık 30 dikiş atıldı. Kollarımda da jilet kesikleri var. 15 günlük rapor aldım. Onlardan davacıyım. Olaydan sonra gözaltına alınmışlar, sonra de serbest bırakılmışlar. Ben davacı oldum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Saldıran kız öğrencilerin, okulun problemli öğrencileri olduğunu öğrendim."



Okula gitmek istemiyor



Yüzündeki jilet kesiği nedeniyle çok üzgün olduğunu, bu nedenle okula gitmek istemediğini anlatan S.Y, "Yüzümdeki iz ömür boyunca gitmeyecek. Bunu neden bana yaptılar. Ben okuyup doktor olmak ve maddi durumu iyi olmayan aileme yardım etmek istiyorum. Bunu yapmaya hakları yoktu. Ben onlara hiçbir şey yapmamıştım" diye konuştu.



Okulda çok başarılı bir öğrenci



S.Y'nin ailesi de olay nedeniyle büyük bir şok yaşadıklarını, kızlarının bayram havası içerisinde keyifli bir şekilde evden çıktığını, sonra hastanede olduğunu öğrendiklerini belirttiler.



Okulda S.Y'nin çok başarılı olduğunu, dershanede yapılan deneme sınavlarında dereceye girdiğini kaydeden ailesi, "Evdeki 4 çocuk içerisinde en başarılı olan S.Y'dir. Bu olaydan sonra sokağa çıkmak istemiyor. Sürekli elinde ayna yüzündeki jilet kesiğine bakıyor. S.Y'nin psikolojisi bozuldu. Bunu nasıl yaparlar?" dediler.

