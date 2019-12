4 kitap 1 çocuk okutacak

'Metro Group'un Çağdaş Kızları Projesi’yle 1000 kız çocuğun eğitim masraflarını karşılayan Metro, okuttuğu çocukların yaşam öykülerini 'İmkânsız(!) Periler' kitabında topladı. 10 TL’ye satılan kitabın geliri kız çocuklarının eğitimine harcanacak



Taraf gazetesinin haberine göre; Türkiye'de ilköğretim çağındaki 12 milyon 270 bin çocuktan 1.4 milyonu okula gidemiyor. Resmi verilere göre okula gidemeyen çocukların 600 bini kızlardan oluşurken, gayri resmi verilere göre bu sayı 874 bini buluyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de her sekiz kızdan biri temel eğitim hakkından mahrum kalıyor. Kız çocuklarının ortaöğretime gitme oranı ise Türkiye'de yüzde 45 iken İran'da yüzde 69, Mısır'da yüzde 70'e çıkıyor.



Uzmanlar, Türkiye'yi 2015 yılına kadar ilköğretimde cinsiyet eşitliğini sağlayacak 12 ülke arasında gösterse de ülke 6-14 yaş grubunda kızların yüzde 63.4'lük okullaşma oranıyla az gelişmiş ülkeler grubundaki Nikaragua, Mısır ve Bangladeş gibi ülkelerin bile altında kalıyor.

Diğer taraftan Türkiye, eğitimde, öğrenci başına en az yıllık harcama yapan ülkeler arasında da yer alıyor. Türkiye'de bir öğrenci için 380 dolar harcama yapılırken, Zimbabwe'de bu rakam 768, Tunus'ta ise 891 dolara ulaşıyor. Çocukların, özellikle de kız çocuklarının eğitiminde ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin bu tespitleri yapan perakende devi Alman Metro Grubu Türkiye Temsilcisi Nurdan Tekeoğlu, "Metro Group'un Çağdaş Kızları Projesi"ni başlattı.



İmkânsız (!) Periler...



Tekeoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'ın da yardımıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle iki yıldır 1000 kız çocuğunun eğitim masraflarını üstlendi ve bu çerçevede her bir kız çocuğu için yıllık 440 TL destek sağladı. Sonrasında ise Metro Group Türkiye Temsilcilik çalışanları olarak eğitim masrafları üstlenilen 1000 kız çocuğundan en başarılı 50'sinin hayat öykülerini ve hayallerini "İmkânsız(!) Periler" adıyla belgesel film ve kitap olarak hazırlandı.



Adana, Bursa, Muğla, Antakya, Gaziantep, Osmaniye, İzmir, Trabzon, Konya ve Muş'ta yaşayan kız çocuklarını evlerinde ve okullarında ziyaret eden Metro Grub çalışanları, 20 bin kilometre kat ederek 20 günde çektikleri belgeselin müziklerini karşılık beklemeden "Gece Yolcuları" adlı grubun, seslendirmesini de oyuncu Kenan Işık'ın yaptığı bir belgesel hazırladı. Kitap, D&R, Metro ve Real mağazalarında 10 TL'ye satılıyor. Bunun 5 TL'si bu kampanyaya gidiyor. Dört kitap alan, bir kız çocuğunun bir aylık eğitim masrafını karşılamış oluyor.



Dikkat çekmek için yola çıktık



Tekeoğlu, '5-10 çocuğu okutalım' amacıyla yola çıkmadıklarını, asıl amaçlarının kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olmasına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

"Çalışanlarımızla birlikte çocukların bulunduğu illere gittik, evlerinde ve okullarında röportajlar yaptık, bunları da kitaplaştırdık. 1000 kız çocuğu okutmaya karar verince, Türkiye'nin tüm bölgelerinden kız çocuklarını belirledik" diyen Tekeoğlu, gelecek her desteği eğitime ayırabilmek amacıyla kitabı en az maliyetle hazırladıklarını ve yazarları da kendi çalışanlarından seçtiklerini söyledi. Tekeoğlu "100 çocukla başladık 1000'e çıkardık. Kitap-tan yeterince satarsak Muş'tan 80 çocuk daha okutabileceğiz" dedi.



Toplu alım bekleniyor



Tekeoğlu, bir kişinin her hangi bir şirkete ve kişiye şükran duygusu içinde olmadan 10 TL verip aldığı kitapla bir kız çocuğunu okutabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "İnsanlarla bire bir konuşarak kitapların satılmasını sağlıyorum. Kitabın tanıtımı yapılıyor. Ama Türkiye'de bir yerlerde 13-14 yaşlarında kızlar hala evlendiriliyorlar. 70 kız çocuğunun okuması için ayda 40 TL veriyorsunuz. Yaklaşık 80 bin TL'ye ihtiyacımız var. Yılda 440 TL veriliyor. Bu kız çocuklarını üç yıl okutacağız. dört kitap alırsanız, bir çocuğun bir aylık eğitimini karşılıyorsunuz."



Tekeoğlu, kitabın D&R, Metro ve Real mağazalarında ve yakında da YKM'de satılmaya başlayacağını ancak dağıtım maliyeti nedeniyle buralarda satılan kitaptan kızlara 5 TL gittiğini, toplu alımlarla da 10 TL'nin direk kampanyaya dahil olduğunu söyledi. Şirketlerden toplu alımlar yapmalarını istediklerini anlatan Nurdan Tümbek Tekeoğlu, TÜSİAD üyesi en büyük 170 firmaya kitabı almaları için teklif götürdüklerini, hala yanıt alamadıklarını da söyledi. Tekeoğlu, "Yüzde yüz Alman sermayeli bir firmayız ve 1000 çocuk okutuyoruz. İSO 500, İTO 500 firmalarının her biri 500 çocuk okutsa 250 bin çocuk kurtuluyor" sözleriyle de tüm iş çevresinden destek istedi.



Hedefim üniversite de okutmak



Tekeoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Okuttuğumuz çocukların notlarını istediğimiz zaman görüyoruz. Kız çocuklarının ilköğretimi bitirmesini istiyoruz. Okuttuğumuz kızlara ya meslek lisesi ya da lise okutmak istiyorum. Evlenirlerse de okullarını bitirip, evlensin. Liseyi bitirdikten sonra en başarılı 100 çocuğu üniversitede okutmayı da hedefliyorum." Kitabın ilk 5000 baskısının tükendiğini belirten Tekeoğlu, ikinci 5000 baskının da tamamlandığını söyledi. Tekeoğlu, 80 çocuğu bu kitapla okutacaklarını, eylüle kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, "Yeni projelerim de var. Önümüzdeki yıl da farklı bir kitap yapacağız" dedi.



Bir sürü yardım vakfı var ama...



Metro Grup Türkiye Temsilcisi Nurdan Tümbek Tekeoğlu, birçok holdingin eğitim vakıfları olduğunu, çok iyi iş yapanların da bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Vakıfa ben bir bağış yapıyorum. Vakfın var 500 çalışanı... Benim yaptığım bağış vakıf çalışanlarına gidiyor. Sivil toplum örgütlerinde çalışan insanların beş kuruş almadan gönüllü çalışması lazım. Ben şeffaf şekilde sene sonu rakamlarını açıklamalarını ve 'biz şu kadar çocuk okuttuk' demelerini istiyorum. Ben senin vakıfının kapalı kapılar ardında ne yaptığını bilmiyorsam, sen bana doğru düzgün anlatamıyorsan, benimle iletişim kurmayı bilmiyorsan ben sana niye para bağışlayayım. toplumun bu konuda uyanması lazım."