4 kişiyi boğulmaktan kurtardı, dolmuşa binip gitti

Adana’nın Seyhan ilçesinde dün 11.30 sıralarında Yasemin K. (19), araç trafiğine kapalı tarihi Taşköprü’nün ortasına gelip bir süre cep telefonuyla konuştu.

Genç kız, aniden elindeki çantasını yere bırakıp 1.5 metrelik korkuluk duvarını aşarak kendini boşluğa bıraktı. Yasemin K.’nin sulara gömüldüğünü gören 3 genç, kurtarmak için peşinden suya atladı. Yasemin K. ve üç genç akıntılı suda sürüklenirken, yolda ilerleyen dolmuşta bulunan aşçı Ömer Çakırkaş (29), yardım çağrılarını ve suda sürüklenenleri fark etti.

İşe gidiyordu, çığlıkları duyup indi

Hemen minibüsü durdurup inen Çakırkaş da suya atladı. Önce baygın haldeki Yasemin K.’ye ulaşarak genç kızı kıyıya getiren Çakırkaş, tekrar suya girerek, su üstünde kalmaya çalışan gençleri sakinleştirip birlikte sudan çıkmalarını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, baygın haldeki kızı ambulansla hastaneye götürdü. İşe giderken tesadüfen gördüğü 4 kişinin hayatını kurtaran Çakırkaş, “Bir otelde aşçıyım. Yaptığım, o anda her insanın yapabileceği bir davranış. Su soğuk olduğu için şoka girmişlerdi. Yüzerek kıyıya çıkardım” dedi ve ıslak elbiseleriyle kalabalığın arasına karışıp tekrar dolmuşla işinin yolunu tuttu.