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Yaşam

4 kişinin öldüğü kazayı yapan otobüsün şoförünün ayağı yokmuş!

"Şoför ısıtma sistemini cama değil ayaklarına verdiği için otobüsün ön camı çok buharlıydı"

26 Ocak 2017 14:29

Sinop’ta, 4 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasındaki şoförü Ahmet Ekren'in, daha önce başka bir otobüs kazasında ayağının yarısını kaybettiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Deniz Özen'in haberine göre, halen yoğun bakımda olan Ekren'in yıllar önce de yine bir otobüs kazası geçirdiği ve bu kazada ayağının yarısını kaybettiği ancak bu durumu yakın çevresi dışında kimsenin bilmediği belirlendi. Kaza sırasında otobüste bulunan bir görgü tanığı, "Şoför ısıtma sistemini cama değil ayaklarına verdiği için otobüsün ön camı çok buharlıydı. Sanırım ayağı rahatsız olduğu için o bölgeyi sıcak tutmak istedi. Hatta yolculardan biri, 'yanımda elma var, isterseniz vereyim cama sürün' dedi. Her şey bir anda olup bitti. Şoför bulunduğu yere sıkışmıştı. Zarar vermemek için sağlık ekipleri gelene kadar ellerimizle karı kazıyarak donmasını engelledik. Sağlık ekipleri gelip gerekli müdahaleyi yaptı. O sırada ayağının yarısının olmadığını fark ettik. Önce kazada koptuğunu sandık. O bölgenin yaralı olmadığını görünce daha önce koptuğunu anladık" diye konuştu.

 

"Otobüs kullanamaz"

 

Engellilerin ticari araç kullanmasının yasak olduğunu söyleyen uzmanlar, "Sadece sağlık raporları incelendikten sonra verilen özürlü sürücü belgesi ehliyeti ile özür durumuna göre dizayn edilmiş özel araçları kullanabilir. Otobüs şoförünün de ilk kazadan sonra sağlık raporu alıp, bu rapora göre yeni bir sürücü belgesi alması gerekirdi" dedi.

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