-4 kişinin katil zanlısı tutuklandı AKŞEHİR (A.A) - 25.08.2011 - Konya ve Afyonkarahisar'da 2'si kadın 4 kişiyi gasbedip öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, ''cinayet'' ve ''gasp'' suçlamasıyla gözaltına alınan Erhan G, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılığa ifade verdi. Zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Konya ve Afyonkarahisar'da 2'si kadın 4 kişiyi gasbedip öldürdüğü öne sürülen zanlının, bir cinayeti kendisinin işlediğini reddettiği ancak 3 cinayetin dışında bir kişiyi daha öldürdüğünü itiraf ettiği bildirilmişti. Zanlının öldürdüğünü belirttiği kişi hakkında, ''normal ölüm raporu'' verildiği iddia edilmişti.