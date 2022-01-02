4 kişilik bir ailenin fatura gideri aylık 1000 TL'ye çıktı

Elektrik tüm tüketici gruplarında yüzde 50 ila yüzde 125 aralığında zamlanırken, doğalgaza ise ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Söz konusu zamlarla birlikte 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 210,6 TL'den 370,8 TL'ye çıktı. Aylık doğalgaz faturası ise illere göre değişmekle birlikte 212-244 TL aralığına yükseldi. Buna su, telefon ve internet faturaları da eklenince aylık fatura gideri toplam 1000 TL'yi buluyor. Bu tutar 2021'de 760 TL civarındaydı.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz' faturalara ilişkin yaptıkları hesapları aktardı.

Türkyılmaz’ın hesaplamalarına göre, 1 Ocak 2022 itibarıyla elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet faturalarının toplamı İstanbul’da yaşayan bir aile için 997,69 TL’ye yükseldi. Bu tutar 2021’de 760 TL civarındaydı.

Olgun Sakarya, 230 kilovatsaatlık ortalama bir tüketim için vatandaşın ödediği tutarın 2021’de 210.6 TL iken, son zamlarla 370.8 TL’ye fırladığını aktardı.

2016'da 94.8 TL'ydi

Sakarya'nın hesabına göre dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 2016’da 94.8 TL idi. Bu tutar 2017’de 94.7 TL, 2018’de 137.3 TL olurken, 2019’da 163.2 TL’ye, 2020’de 183.4 TL’ye ve 2021’de de 210.6 TL’ye ulaştı.