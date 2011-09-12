-4 kişilik ailenin bulunduğu kayık battı GÜLNAR/MUT (A.A) - 12.09.2011 - Mersin'in Gülnar ilçesinde Gezende Barajı'nda 4 kişilik aileyi taşıyan kayık battı. Boğularak ölen annenin cesedi çıkarılırken, baba ve ikiz kızları kayboldu. Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Evsin köyü Avcılar Mahallesinde oturan ve çiftçilikle geçimlerini sağlayan Arif (39) ve Emine Başaran (47) çifti, 11 yaşlarındaki ikiz kızları Nuray ve Meryem Başaran ile birlikte, kendilerine ait kayıkla odun toplamak üzere Gülnar'a bağlı Gezende köyü tarafında geçti. Topladıkları odunu yükledikleri kayıkla evlerine dönmek isteyen aile, baraj gölü kıyısına yaklaştıkları sırada kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Kayığın battığını gören baraj görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Yardıma giden görevliler, aileden anne Emine Başaran'ın cesedini sudan çıkardı. Kaybolan baba Arif ve ikiz kızları Nuray ve Meryem Başaran'ın da aranmasına başlandı. Arama çalışmaları için yakın illerin güvenlik birimlerinde görevli su altı timlerinden yardım istendiği de bildirildi.