-4 kişilik ailenin açlık sınırı 882 lira ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Türk-İş, Ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 882 lira, yoksulluk sınırını ise 2 bin 872 lira olarak hesapladı. Konfederasyondan yapılan açıklamada, ''Ramazan'da tutulan orucun açlık ve yoksulluk içindeki milyonlarca kişinin yıl boyunca karşı karşıya olduğu yaşam koşullarının olumsuzluğunu bir kez daha görme ve hissetme imkanı sağladığı'' belirtildi. Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak için 24 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan ''Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması''nın Ağustos sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarının bir önceki aya göre 8,71 lira yükseldiği bildirilen açıklamada, mutfak enflasyonundaki bir aylık artışın yüzde 1 olarak hesaplandığı kaydedildi. Açıklamada, 2011 Ağustos sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 881,79 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 872,29 lira olduğu kaydedildi. Ağustos 2011 itibariyle Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 1 arttığı, yılın 8 aylık döneminde artış oranının yüzde 1,61 ve yıllık ortalama yüzde 8,06 olarak hesaplandığı bildirildi.