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Politika

4. kişi RTÜK Başkanı Akman mı?

Erdoğan'ın, Alman Büyükelçi'ye 'Deniz Feneri davasında akıbetini sorduğu 4. kişinin Akman olduğu' iddia edildi

17 Eylül 2008 03:00



Almanya’da devam eden ve bugün kararın açıklanması beklenen Deniz Feneri e.V yolsuzluğuyla ilgili olarak CHP’den tartışılacak bir iddia daha geldi. Davayı yerinde izleyen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Kılıç, Başbakan Erdoğan’ın Almanya’nın Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, akıbetini sorduğu dördüncü kişinin RTÜK Başkanı Zahid Akman olduğunu ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Baykal’ın, dün düzenlediği basın toplantısında Deniz Feneri yolsuzluğuyla ilgili olarak dile getirdiği “dördüncü kişi” tartışması yeni bir boyut kazandı. Almanya’da devam eden Deniz Feneri yolsuzluğu davasında bugün kararın açıklanması beklenirken, davayı yerinde izleyen CHP MYK Üyesi Ali Kılıç, dördüncü kişi tartışmasıyla ilgili olarak dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Kılıç, ANKA’ya yaptığı açıklamada, dördüncü kişinin RTÜK Başkanı Zahid Akman olduğunu iddia etti.


4.kişi kim?

Kılıç, Başbakan Erdoğan’ın, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, 4 tutukludan bahsettiğini hatırlattı ve 3 kişinin bilindiğini dördüncü kişinin isminin açıklanmadığını ifade etti.

Başbakan Erdoğan’ın dördüncü kişiyi açıklamasını isteyen CHP’li Kılıç şunları söyledi:

“Başbakan dördüncü kişiyi kamuoyuyla paylaşsın. Üç kişi vardı. Acaba Başbakan dördüncü kişi olarak RTÜK Başkanını mı kastetti? Mahkemede gördüğümüz kadarıyla RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın ismi hem savcıların, hem bilirkişi raporunda sıkça geçiyor. Akman, burada Deniz Feneri yönetiminde bulunmuş, pek çok şirkette görev yapmış biri. Acaba sayın Başbakan bu olayın Zahid Akman’a kadar e kadar ulaştığını biliyor muydu da Alman Büyükelçiye dördüncü kişiyi sordu. Sayın Başbakan’ın, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede sorduğu dördüncü kişi Akman mı? Bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Anlaşılıyor ki sayın Başbakan daha dava başlamadan bu bilgilere ulaşmış. Davanın seyrini iyi takip ediyormuş.”

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