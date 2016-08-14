4 kentte ev baskını; DBP'lilerin de olduğu 120 kişi gözaltında, 1 kişi yaralı

Birçok kent ve ilçede çok sayıda eve baskın yapıldı, ev aramalarından sonra aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır’da 7, İstanbul’da ise en az 19 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde, gece 03.00'te düzenlenen ev baskınında Bismil Belediyesi çalışanı Alaattin Öndeş gözaltına alındı. Mahallenin birçok sokağını zırhlı araçlarla ablukaya alan polis, evi didik didik arayıp eşyaları dağıttı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Öndeş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlçede 12 Ağustos'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Albay, Halim Turan, M. Mehdi Biçimli, Hamo Özmen, Mehmet Karadeniz, Mahsum Söylemez, Şahin Tiryaki, Belediye Meclis üyeleri M. Hadi Çelik ve Fehime Ete ile ismi öğrenilemeyen bir yurttaş halen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ise dün belediye çalışanı Kenan Kor ile DBP eski İlçe Yöneticisi M. Ali Özoğlu çarşı merkezinde gözaltına alındı. Gözaltı sonrası polis, Özoğlu'nun evine de baskın düzenledi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Kor ve Özoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda İlçe Belediye Eş Başkan Yardımcısı Gülistan Polat ile Sündüz Alacakaya, İbrahim Üçer ve Kadri Sünmez de gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 4 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sayının artabileceği belirtiliyor.

Çermik ilçesinde gece saatlerinde ev baskınları düzenlendi. Savcılık talimatıyla evlerde yapılan aramalarda DBP İlçe Örgütü yöneticileri Mehmet Şah Kılıç ve Abbas Karakoyun, Çermik Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Halil Şimşek ile Cuma Dalkılıç gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde polisin sabaha karşı yaptığı ev baskınında Amed Kent Konseyi çalışanı Zelal Ölçen gözaltına alındı. Baskın yapılan evde arama yapan polisler, evdeki bilgisayar ve kitaplara el koydu. "Örgüt üyesi olmak”iddiasıyla gözaltına alınan Ölçen, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü.

Lice'de ise gece yapılan ev baskınlarında Lice Gazetesi Muhabiri Metin Bekiroğlu, Serdar Bayram, İdris Özbahçıvan, Ali Kasap ve Erdal Yıldırım ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonda gözaltı sayısının artabileceği öğrenilirken, gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan yoğun gözaltılar nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde yer kalmamasından dolayı, gözaltına alınanların bir kısmı kentteki çeşitli karakolların nezarethanelerine götürüldü.

Gözaltındakiler hakkında savcının 5 günlük görüşme yasağı getirdiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 17 kişinin sağlık raporlarının ise hastane yerine, emniyete getirilen doktorlarca yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde birçok eve polis tarafından ev baskınları düzenlendi. Gazi Mahallesi'nde en az 7 kişi gözaltına alınırken gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şöyle: Ferit Ürün, Ramazan Aydinç, Celal Şen, Yunus Eten.

Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde ise bir araca "dur ihtarına" uymadığı iddiasıyla polis tarafından ateş açıldı. Ateş açılan araçta bulunan bir genç yaralandı. Yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Araçta bulunan 1'i kadın 4 kişi ise gözaltına alındı.

Hakkâri

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Yüksekova'da gözaltına alınan DBP PM Üyesi Çimen Alatürk, Gever Belediye Eş Başkanı Adile Kozay ve Belediye Eş Başkan Yardımcısı Leyla Öztunç, savcılık talimatıyla ifadeleri alınmak üzere Hakkâri’ye sevk edildi. 3 Kürt siyasetçinin gözaltı gerekçesinin ise 9 Ağustos'ta Hakkâri’de KJA öncülüğünde başlatılan "Önderliğime, toprağa, özgürlüğe sahip çıkıyorum" kampanyası kapsamında yaptığı açıklama olduğu belirtildi.

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde birçok eve baskın yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük'ün talimatıyla Ankara Tuzluçayır Mahallesi merkezli yapılan ve yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonun gerekçesinin PKK'nin ilk silahlı eyleminin yıldönümü nedeniyle eylem yapılacağı yönünde ihbar olduğu iddia edildi. Aralarında HDP Ankara İl Yöneticisi Fatma Edemen, SGDF Üyesi Hünkar Genç, Fırat Yalçın, Paşa Mert, Devrimci Parti'den Mert Altaş ve Şafak Gül ile YDG okuru Yetkin Kılıç gibi isimler bulunuyor.