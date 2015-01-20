Erdoğan, Davutoğlu, Özel, Kılıç... İşte usulsüz dinleme operasyonunda dinlenen isimler

Ankara'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde "kriptolu ve normal telefonları usulsüz dinleme" iddialarına yönelik operasyon başlatıldı. 22'si TÜBİTAK'tan, 6'sı TİB'ten toplam 28 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Soruşturma Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı. Dinlenenler arasında dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın olduğu iddia ediliyor. Gözaltı listesinde, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz da var.

Başkent, bugün Meclis’te yapılacak Yüce Divan olayına kilitlenmişken Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü, “dinleme” operasyonu başlattı.

Ankara merkezli operasyonun TÜBİTAK ve TİB ile bağlantılı "kriptolu ve normal telefonları" usulsüz dinlemeleri kapsadığı öğrenildi.

4 ilde yapılan operasyonda 22'si TÜBİTAK'tan, 6'sı TİB'den olmak üzere 28 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Ankara'da gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.

Soruşturma Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı. Dinlenenler arasında dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın olduğu iddia ediliyor.

Twitter fenomeni Fuat Avni, yapılacak operasyonda 30 kişinin gözaltına alınacağını duyurmuştu. Avni operasyonun TİB ve TÜBİTAK’a yapılacağını iddia etmişti.