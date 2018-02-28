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4 ilde yapılan suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı 

  Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 20 şüpheli hakkında silahlı örgüt üyesi olmak, kasten yaralama, nitelikli yağma ve silah ticareti yapmak suçlarından dolayı gözaltı kararı verildi

28 Şubat 2018 19:29

 

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 20 şüpheli hakkında silahlı örgüt üyesi olmak, kasten yaralama, nitelikli yağma ve silah ticareti yapmak suçlarından dolayı gözaltı kararı verildi. Operasyona ilişkin, \"Örgüt lideri Kemal Bağcı ile birlikte 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise  yakalanmasına yönelik çalışmalar halen Devam ediyor. Operasyon Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi\" denildi.  

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