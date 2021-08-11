4 ilde sel, su baskını ve heyelan: Bartın'da evi yıkılan bir kadın selde kayboldu

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz'de birçok ilde, sel ve su baskınları yaşandı. Bartın'da heyelan meydana gelirken, Karabük'te sel yaşandı, Sinop'ta istinat duvarı çöktü, Kastamonu'da 2 otomobil toprak altında kaldı. Bartın'da evi yıkılan kadın, selde kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıların ardından, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu'da etkili oldu. Sel, su baskını ve heyelanların yaşandığı şehirlerde araçlar toprak altında kaldı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD’dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Koca'nın açıklaması şöyle: "Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok. Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8’i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca’da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu’da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun."

MSB: Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle iki helikopter görevlendirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetlerimize ait iki adet AS-532 tipi helikopter görevlendirildi. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak" denildi.

Bartın'da bir kadın kayboldu

Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın Valisi Güner, "Kumluca beldesi yakınlarında evi yıkılan bir kadın selde kayboldu, arama çalışmaları sürüyor" dedi

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O sırada yoldan geçen araçlar sele kapıldı. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evden çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba bacağından yaralandı.

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı öğrenildi. Bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor.

Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi.

Yenihan köyüne giden Bartın Valisi Sinan Güner de selin vurduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı. Vali Güner, "Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar" dedi.

Karabük

Karabük'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Sinop

Sinop’ta gece saatlerinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yığma taştan bir istinat duvarı çökerek yanında park halinde olan otomobile hasar verdi.

Şehirde etkisini hissettiren yağışlar nedeniyle gece 23.30 sıralarında Tarakçı Sokak’ta meydana gelen olayda, yığma taşla inşa edilmiş istinat duvar kenarlarını tuttuğu suya doyan toprak zemine dayanamadı. Duvarın küçük bir bölümü çökme meydana gelerek yanında park etmiş olan 06 ABK 057 plakalı otomobilde maddi hasara neden oldu.

Diğer bir olaysa Enver Bahadır Caddesi üzerinde yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle yolun üzerine küçük çapta bir toprak kayması meydana geldi. Cadde üzerine kayan toprak yığını gelen iş makineleri ile kaldırıldı. Bu sırada gelen trafik polisleri çevrede önlem aldı. Cadde bir süre trafiğe durdurulduktan sonra tekrar açıldı.

AFAD: Sinop'ta sel nedeniyle Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel ve heyelanla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Sinop şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olan yağışların bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığı, mahsur kalan vatandaşlar için ilgili kurumlarca araç ve personel görevlendirildiği belirtildi. Sinop Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, belediye itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği duyuruldu. Açıklamada, Bartın'da Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kastamonu: 2 otomobil toprak altında kaldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı.

Küre ilçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı.

Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.