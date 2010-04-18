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4 ilde PKK operasyonu: 24 gözaltı

PKK'ya yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Batman'ın da aralarında bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.


Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının 7 Aralık 2009'da Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarına gerçekleştirdikleri bombalı ve silahlı saldırı olayının aydınlatılması, örgüt mensupları ile işbirlikçilerinin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Savcılığı ile 4 aylık koordineli çalışma yapıldığı bildirildi.


Açıklamada, şöyle denildi:


''18 Nisan 2010'da Batman, Siirt, Van ve Ağrı ile ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ile 50 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 elektrikli fünye,  ateşleme fitili, çok sayıda örgütsel doküman ve lojistik malzeme ele geçirilmiştir. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere devam edilmektedir.''

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