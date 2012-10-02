12 ilde KCK operasyonu: 10'nu çocuk 32 gözaltı

KCK soruşturması kapsamında 10'nu çocuk 32 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında BDP Çorlu eski İlçe Başkanı Kerem Tosun da bulunuyor.

Şırnak, İdil, Ergani, Viranşehir, Van, istanbul, Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu, Yozgat, Ağrı ve Adana’da KCK operasyunu kapsamında 10 çocuğun bulunduğu en az 32 kişi gözaltına alındı.

Fırat Haber Ajansı'nada yer alan habere göre, Şırnak’ta, Şırnak Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Cudi Kültür Merkezi’nin yöneticisi Abdulsamet Arat, sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Arat, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilmedi. Arat'ın öğlenden sonra Diyarbakır'a götürüleceği belirtildi.

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde ise özel harekat ve sivil polis birçok eve baskın düzenledi. Yenimahalle ve Turgut Özal mahallerinde sabaha karşı saat 03.00 sularında gerçekleşen baskınlarda; İbrahim Adıbelli (38), Hasan Doğan (26), Fikret Şakar (22) ve Mehmet Sadık Kervanoğlu (18) isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 4 kişi İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ergani'de 4 gözaltı

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde, çok sayıda eve ve Ergani Belediyesi'ne baskın düzenlendi. Baskınlarda Zeynep Demir, Seher Dayan, Hazal Kaçar ve Sara Varoğlu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Kurum yöneticileri gözaltına alındı

Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde yapılan ev baskınlarında Viranşehir Belediyesi Med Kültür ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Karakış ve halk oyunları eğitmeni Deniz Terece gözaltına alındı. Gözaltıların Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan kararla gerçekleştirildiği öğrenilirken, Karakış ve Terece'nin "KCK" talimatları doğrultusunda çalıştıkları ve siyaset akademisi çalışanları olduğu iddiası ile gözaltına alındığı belirtildi.

Van'da BDP Kadın Meclisi üyesi gözaltına alındı

Parti çalışmaları kapsamında Van'da bulunan BDP Kadın Meclisi üyesi Güneş Sedef de kaldığı eve yapılan polis baskınında gözaltına alındı. Şerefiye Mahallesi'nde bulunan bir evde yapılan baskında gözaltına alınan Sedef'in Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi. Sedef'in Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Tekirdağ'da BDP'liler gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy, İstanbul'un Avcılar ilçesi ile Yozgat ve Ağrıda sabaha karşı polisler tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında, BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ’da 1, Çerkezköy İlçesi’nde 1, Çorlu İlçesi’nde 3, Yozgat’ta 2, İstanbul’da 2 ve Ağrı’da 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimleri öğrenilenler şöyle: Kerem Tosun, Necla Önhan, Mahmut Yaşut, Hülya Arslan, Hilmi Ayyıldız ve Nevzat Yeziz olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin Tekirdağ merkezli 'KCK' adı altında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Adana'da 10 çocuk gözaltına alındı

İmc tv'de yer alana habere göre, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı dört mahallede evlere yapılan helikopter destekli baskınlarda en az 10 çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde özel harekât timleri ve polisler tarafından birçok eve düzenlenen helikopter destekli baskınlarda en az 10 çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.