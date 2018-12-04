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4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - TRABZON merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'nda görev aldığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı

04 Aralık 2018 19:39

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - TRABZON merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün \'öğrenci ve ilçe yapılanmaları\'nda görev aldığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon merkezli Tokat, Adıyaman ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, FETÖ\'nün \'öğrenci ve ilçe yapılanmaları\'nda görev aldığı, şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürdürülüyor.

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