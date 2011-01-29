-4 İLDE AKARYAKIT OPERASYONU ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğünün 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, piyasaya kaçak akaryakıt sürdükleri savunulan 44 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir yıl önce piyasaya kaçak akaryakıt süren bir grubu takibe aldı. Mali polis, kaçakçıların madeni yağ ile bazı kimyasal maddeleri karıştırarak elde ettikleri mazotu, şehirlerarası yollardaki akaryakıt istasyonlarına verdiklerini belirledi. Zanlıların ayrıca bazı ilköğretim okulları ile resmi lojmanlara kalorifer için karışımlı akaryakıt verdikleri tespit edildi. Teknik ve görüntülü takibe alınan zanlılara yönelik Ankara, Niğde, Kütahya ve Sivas'ta yapılan eş zamanlı operasyonla 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte 11.7 ton kalorifer yakıtı, 96.6 ton kimyasal madde, 32.5 ton madeni yağ, bin 750 kilo karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, bir tabanca ve bu tabancaya ait mermiler elde edildi. Zanlıların iş yerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda fatura, çek ve senete de el konuldu. Elebaşılığını Çetin A'nın yaptığı zanlıların, madeni yağ ile karıştırdıkları kimyasal maddeyle günde yaklaşık 15 ton katkılı akaryakıt elde ettikleri, piyasaya sürdükleri bu akaryakıttan günlük ortalama 5 bin lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı. Suç örgütünün akaryakıt ve karışımlı kalorifer yakıtından elde ettiği haksız kazancı, yüksek faizle borç verip karlarını katladıkları da tespit edilirken, zanlılara ait 2 milyon 675 bin liralık 275 çek, 202 bin liralık 30 senet ele geçirildi. Çek ve senetlerin tefecilik işlemlerinde kullanıldığı bildirildi. Gözaltına alınan 44 kişiden aralarında Ankara'da bir ilçenin belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi, emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 39 kişiden 21'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çetin A. ile aynı ilçe belediyesinin ruhsat işleri şube müdürü İ.B'de bulunuyor.