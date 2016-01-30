4. hakem Vitor Pereira'yı zor sakinleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelenin 12. dakikasında Zeki Yavru'ya çalınan faul sonrası sinirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında 12. dakikada bir pozisyonda Zeki Yavru lehine faul çalınması üzerine bu kez Pereira, Yavru ile sert bir tartışmaya girdi. Zeki'nin kendisini yere attığını iddia eden Pereira el kol hareketleri ile Zeki'nin üzerine yürürken 4. hakem tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ligin ilk devresinde Kayseri'de oynanan maçta Zeki Yavru'nun Volkan Demirel ile yaptığı tartışma ve soyunma odasına taşan diyaloglar yaşanmıştı.