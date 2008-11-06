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Spor

4. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

06 Kasım 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.


Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Kasım Cumartesi
15.00 Galatasaray Cafe Crown - Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.00 Pınar Karşıyaka - Antalya Büyükşehir Belediyesi (Karşıyaka)
17.30 Efes Pilsen - Beşiktaş Cola Turka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Erdemir - Banvit (Erdemir)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Aliağa Petkim (Edip Buran)

9 Kasım Pazar
15.00 Kepez Belediyesi - Türk Telekom (Kepez Belediye)
16.00 Casa TED Ankara Kolejliler - Darüşşafaka Cooper Tires (TOBB)

10 Kasım Pazartesi
18.30 OYAK Renault - Fenerbahçe Ülker (Bursa Atatürk)

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