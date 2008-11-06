4. hafta programı



Beko Basketbol Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.





Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:



8 Kasım Cumartesi

15.00 Galatasaray Cafe Crown - Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.00 Pınar Karşıyaka - Antalya Büyükşehir Belediyesi (Karşıyaka)

17.30 Efes Pilsen - Beşiktaş Cola Turka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Erdemir - Banvit (Erdemir)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Aliağa Petkim (Edip Buran)



9 Kasım Pazar

15.00 Kepez Belediyesi - Türk Telekom (Kepez Belediye)

16.00 Casa TED Ankara Kolejliler - Darüşşafaka Cooper Tires (TOBB)



10 Kasım Pazartesi

18.30 OYAK Renault - Fenerbahçe Ülker (Bursa Atatürk)

