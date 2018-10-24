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4 gündür kayıp Şahan, boş arazide ölü bulundu

Doğan ZELOAVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 4 gündür kayıp olarak aranan Şahan Şahin'in (20) eski değirmen olarak bilinen boş arazide cansız bedeni bulundu

24 Ekim 2018 15:06

Doğan ZELOAVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, 4 gündür kayıp olarak aranan Şahan Şahin\'in (20) eski değirmen olarak bilinen boş arazide cansız bedeni bulundu. 
Gelibolu\'ya bağlı Bayramiç köyünde, 20 Ekim Cumartesi gününden beri oğulları Şahan Şahin\'den haber alamayan aile, jandarmaya başvurdu. Kayıp olarak 4 gündür aranan Şahin\'in, bu sabah, eski değirmen olarak bilinen boş arazide cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Şahan Şahin\'in sosyal medya hesabından 19 Ekim Cuma günü fotoğrafını paylaştığı görüldü. Jandarma, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

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